Quando l’intelligenza artificiale è al servizio dell’amministrazione

Urbino per due giorni sarà una fucina di idee e soluzioni per innovare la pubblica amministrazione. Oggi e domani infatti l’Università Carlo Bo ospiterà l’evento ‘Intelligenza Artificiale e Open Source al servizio della Pubblica Amministrazione: dall’innovazione alle soluzioni concrete’, un appuntamento che farà convergere nella città ducale oltre cinquanta addetti del settore, tra dipendenti di enti pubblici e aziende fornitrici di servizi informatici innovativi. "L’evento, un convegno che presenterà esperienze, progetti e azioni già sperimentate con successo – spiegano gli organizzatori – è pensato per promuovere il confronto tra università, istituzioni e imprese su tecnologie che stanno ridisegnando il modo di lavorare del settore pubblico. La giornata di oggi sarà dedicata all’Intelligenza Artificiale, con la partecipazione di aziende leader come Google Italia e Zendesk, ma anche di esperti provenienti da diversi atenei italiani, tra cui Ferrara, Napoli e Ancona. L’incontro offrirà una panoramica su come l’AI stia trasformando i processi organizzativi, la comunicazione e i servizi al cittadino, con un’attenzione particolare alle esperienze già avviate all’interno di Uniurb". Domani invece i partecipanti faranno un focus sull’Open Source nei data center pubblici, con il coinvolgimento della Regione, che presenterà il proprio data center regionale, interamente basato su tecnologie open source, e di Tecnosistemi Marche, che illustrerà le più recenti soluzioni di virtualizzazione e backup, oggi sempre più centrali nelle strategie ICT (informations and communications technology) di università e pubbliche amministrazioni. Conclude il team organizzatore, del settore ICT urbinate: "Con questo evento, il nostro ateneo prosegue l’impegno per una trasformazione digitale sostenibile e condivisa, fondata su conoscenza, collaborazione e trasparenza tecnologica". Giovanni Volponi