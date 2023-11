Quando si andava a canestro al campetto. Casicci lo racconta

"Il campetto. Pesaro, basket da strada" è il titolo del libro di Massimo Casicci (in foto) che sarà presentato venerdì, alle 18, alla biblioteca Bobbato all’interno del progetto "Più di un gioco. Pesaro e il basket". Dopo l’introduzione di Leonardo Lagò, ricercatore Iscop (Istituto di storia contemporanea), il noto cestista e giornalista pesarese Franco Bertini dialogherà con l’autore. Seguirà un intervento di Andrea Bozzelli, ex cestista e assiduo frequentatore di campetti.

"I campetti all’aperto, parrocchiali o di quartiere – fanno presente gli organizzatori dell’iniziativa – hanno ricoperto per decenni un ruolo cruciale nello sviluppo del basket a Pesaro, sia nell’avviamento alla pratica sportiva di alcuni dei futuri beniamini del pubblico cittadino che nella socializzazione di migliaia di bambini e giovani, la cui crescita individuale e collettiva è stata favorita dalla libertà di espressione cestistica tipica proprio dei campetti. Massimo Casicci, cestista di buon livello (ha vestito la maglia della Biesse in Serie B1 e B2) ha continuato a frequentarli per incontrare vecchi e nuovi amici e per divertirsi, ‘senza pensare troppo a schemi, ventiquattro secondi e a tutte le regole dei campionati federali".

Il progetto "Più di un gioco. Pesaro e il basket", dell’Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino, è realizzato in collaborazione con la piattaforma web Memorie di Marca, che ospita archivi e materiali preziosi per lo studio del ‘900 cittadino e provinciale ed è sostenuto dalla Regione Marche.