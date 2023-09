Quando smontavamo i monumenti

Riprendo l’argomento dell’uscita precedente. In molti scavi archeologici definibili "di emergenza", che vengono attuati soprattutto nei contesti urbani, affiorano materiali e strutture pertinenti a un periodo nebuloso chiamato "Tardoantico". Si è detto che il Tardoantico rappresenti una "terra di mezzo cronologica" tra la fine dell’età romana e l’esordio del Medioevo (dall’età dell’imperatore Costantino sino all’avvio del VII secolo). In quella "terra di mezzo" la società classica è lentamente trapassata verso usi e costumi che noi moderni abbiamo definito "medievali", per distinguerli tra l’evo antico e l’evo contemporaneo (Medioevo = età di mezzo, ossia una età "senza nome").

Cosa accadde alle città romane, nel Tardoantico? Spesso le grandi strutture per spettacoli (circhi, teatri, anfiteatri), ormai inutili, furono smontate, pietra su pietra, per reimpiegare il materiale lapideo o laterizio (pietre e mattoni) in altre costruzioni. Spesso i materiali finirono per rimpinguare le mura di cinta cittadine; una costruzione utile. In periodo di reiterate invasioni barbariche gli spettacoli attraevano sicuramente meno. Non sempre quelle grandi strutture erano del tutto abbattute. In alcuni casi un anfiteatro (dobbiamo immaginarci un edificio a forma di "Colosseo", ma un po’ più piccolo) poteva essere convertito a struttura difensiva cittadina (un "castello urbano"), magari attraverso lo smontaggio di un anello di tribune e la chiusura dei suoi fornici.

L’arena di Verona svolse, per un certo periodo, questa funzione. In altri casi, nel Tardoantico, la cavea dei teatri poteva essere frazionata "a cunei" e assegnata a differenti proprietari che poi, con materiali di recupero, la sfruttavano per edificare la propria abitazione.

