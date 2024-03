Quando una società cerca il nemico

Diventa sempre più difficile capire la strategia di Aurora srl, col quaranta per cento in mano a Marche Multiservizi il cui amministratore delegato Mauro Tiviroli e anche il presidente di Aurora. Sta dando sportellate a chiunque capiti a tiro, compresi i soci come lo è la Provincia con l’8 per cento di Mms. Sportellate anche al sindaco di Pesaro, comune socio col 25 per cento, dicendo di aver approvato tutto quando l’interessato dice il contrario. Ora se la prendono con un dirigente della Provincia. Il prossimo?