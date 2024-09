Quanta folla per il riconoscimento a Giorgio Nonni

Domenica pomeriggio a Piobbico, in occasione della ricorrenza della Madonna di Val D’Abisso, è stato consegnato in Consiglio comunale il riconoscimento ’Adele e Delio Bischi’, ideato e voluto dall’associazione culturale ‘Francesco Tarducci’, guidata da Giorgio Mochi. Il premio è andato a Giorgio Nonni, professore emerito di Filologia medioevale e umanistica dell’Università di Urbino, che, proprio assieme al compianto Delio Bischi, riportò a conoscenza la figura di Costanzo Felici, medico naturalista cresciuto alla corte dei Brancaleoni. "Ricordo, come fosse ieri, un pomeriggio d’autunno di mezzo secolo fa, quando Delio irruppe nelle severe aule universitarie di Palazzo Veterani a Urbino - ha raccontato Nonni -. Mi raccomandò di occuparmi di un oscuro medico nato alle falde nel Nerone, Costanzo Felici, un nome che agli studiosi sino a quel momento non diceva molto. Da allora questo medico naturalista, che orgogliosamente si diceva originario ’De Piobbico’, è diventato uno degli argomenti di studio in Ateneo e ho cercato da subito di assolvere a questo compito che Delio mi aveva assegnato".

Alla cerimonia, curata dallo stesso Mochi, hanno preso parte anche la figlia di Bischi, Anna Paola, il sindaco di Piobbico Alessandro Urbini, i presidi Virgili e Venturi e diversi cittadini. L’associazione ‘Tarducci’ ha poi consegnato il premio ’Francesco Bonatti’ ad Angelo Cardinali, cittadino benemerito che cura l’ornato (nello specifico i sentieri e le edicole votive) rendendo migliore la comunità piobbichese. Nell’occasione sono state assegnate delle borse di studio, volute dalle famiglie Mochi, Formica, Van Will, ’Paola e Giancarlo Mochi’ a favore di studenti meritevoli della scuola media di Piobbico.

am. pi.