"Quanta incuria a Fermignano. Il ponte della Petrella? Un disastro"

"Bene che l’Amministrazione si sia decisa finalmente a rimuovere il grande ammasso di rami e tronchi che si era accumulato sotto uno degli archi del ponte medievale, peccato che nel frattempo sia sorta una nuova “isola“". L’opposizione fermignanese stavolta punta il dito sul decoro fluviale: "Il nuovo cumulo di rami e tronchi stavolta è a ridosso del ponte della Petrella, sulla strada che porta in località Sagrata – dicono da Fermignano Rinasce – e ciò denota una manutenzione comunale pressochè inesistente lungo le aree fluviali che insistono sul nostro territorio. Manca totalmente l’attenzione verso l’ordinaria manutenzione di tratti di strade, monumenti, verde pubblico e anche del fiume, in prossimità del centro cittadino e dei vari ponti. Il Belvedere di Fermignano, punto panoramico che permette di apprezzare da vicino il complesso monumentale della Torre e del Ponte versa nell’abbandono e l’incuria ed è sostanzialmente impraticabile, così come i salti della cascata, la terrazza che si affaccia dai lavatoi e il Ponte stesso, invasi da erbacce e ramaglie da un tempo indefinito. Un’indecenza che deriva dal disinteresse che il sindaco ci ha candidamente dichiarato in Consiglio, sostenendo di “ritenere sbagliata“ l’opera. Quindi Feduzi si cura solo delle opere che gli vanno a genio, mentre il resto può marcire? È infatti anche il caso, ad esempio, della Scalinata e della Madonnina del Ponte, per la quale sollecitiamo interventi di restauro continuamente, sin dall’insediamento di questo Consiglio. Sempre riguardo il Belvedere di Fermignano, realizzato anni fa con fondi governativi nella misura di 30mila euro, la Regione Marche ha recentemente allocato risorse per 20mila euro proprio finalizzate alla riqualificazione, denaro dato in gestione a questa Amministrazione. Riteniamo indecente che il monumento storico principale, più importante di Fermignano sia ridotto ad una giungla incolta. Tanti, troppi soldi vengono messi qua e là per eventi dalla opinabile efficacia e partecipazione, senza concentrarsi su interventi, a nostro avviso, fondamentali, visibili per il decoro urbano e utili. Ora ci auguriamo che il Ponte della Petrella sia stato sufficientemente attenzionato e che venga il prima possibile rimossa l’isola di rami e tronchi che si è depositata".