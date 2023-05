Quant’è difficile essere giovani Ceis in campo per loro e le famiglie

L’emergenza educativa è al centro delle cronache: bullismo, prevaricazione, mancanze, isolamento hanno creato una realtà esplosiva fra i giovani. "Che però non è l’unica, nè la più vera: c’è bisogno di un cammino per riscoprire dei valori con cui riempire la vita, ma la crisi è degli adulti che non sanno più trasmetterli". Così Don Franco Tamburini e Giuliana Ceccarelli (foto), presidente del Ceis e consigliera della Fondazione Don Gaudiano, hanno presentato ieri il ciclo di incontri che partirà l’8 maggio, pensato per chi si occupa dei ragazzi: associazioni, famiglie, genitori, presidi, educatori e operatori sociali, educatori delle parrocchie, oratori, associazioni, movimenti, allenatori dei gruppi sportivi giovanili. Aprirà una relazione introduttiva dello psichiatra Paolo Drago, quindi verranno sviluppate quattro tematiche: conosci te stesso (22 maggio con Don Giuseppe Fabbrini), conosci tuo fratello (5 giugno con Roberto Drago), conosci il creato (6 novembre con Rosalia Cipolletta), conosci il trascendente (25 novembre con il ritorno in città del Cardinale Angelo Bagnasco). Per coinvolgere più realtà possibili gli incontri, rivolti ai gruppi già citati, gruppi si terranno sia il mattino alle 9 al Ceis, in Strada delle Marche, che la sera alle 21 nella sala della Provincia di viale Gramsci. "Abbiamo voluto riprendere l’appello di Papa Francesco per il patto educativo globale, il cui slogan recita ’per educare un fanciullo è necessario un intero villaggio’ - spiega Don Franco -. Ma siamo sollecitati anche dall’anniversario della morte di don Gaudiano, un grande educatore che sapeva soprattutto ascoltare, una virtù che si sta perdendo, necessaria però per poter aiutare realmente le persone nei loro bisogni". Giuliana Ceccarelli invita dunque a riprendere in mano il concetto di relazione: "Educazione non coincide con istruzione, che pure è necessaria per capire. Il conflitto non è sempre negativo, ma modo di espressione del proprio io. Lo dico perché per vent’anni nelle scuole abbiamo portato avanti una scuola di pace sulla gestione dei conflitti e le conseguenti possibilità di crescita. Dobbiamo imparare ad essere un’umanità più fraterna e meno competitiva, riprendere parole che pensiamo obsolete o dimenticate. Conoscersi e porsi degli interrogativi è necessario per i ragazzi; gli adulti devono essere capaci di affiancarli. I giovani devono sapere che siamo vicini se hanno bisogno, senza imporci, ma ricordando che educare non è una limitazione della loro libertà". Il sigillo all’impegno della Fondazione Don Gaudiano è stata la nomina da parte di Papa Francesco del presidente Ivano Dionigi a consultore del nuovo Dicastero ’Cultura ed Educazione’.

Elisabetta Ferri