Quanti battesimi ha avuto quella galleria di 6 km?

Erano i tempi del ministro dei lavori pubblici Prandini, dc. Era il primo novembre ’90. Aveva voluto tenere la cerimonia di apertura dei lavori per lo scavo della galleria di sinistra della Guinza, che sarebbe dovuta finire entro il 1994. Subito dopo sarebbero partiti i lavori per la seconda galleria. Nel 1993, il ministro marchigiano Merloni sospese i lavori d’autorità per mancanza di soldi, nel ’94 bloccò completamente il cantiere tanto che vennero ripresi dopo 8 anni per terminare nel 2004, quando già la Quadrilatero era stata inserita dalla regione Marche come unica priorità della regione da finanziare (ottenne infatti 3 miliardi di euro). La Fano - Grosseto, iniziata ben 40 anni prima, nonostante i viaggi a Roma dei vari politici, non fece più un passo avanti oltre alla tangenziale per Mercatello sul Metauro con le 4 corsie che finiscono tuttora in un campo della famiglia Cardellini. Già nella protesta del 2009 al traforo si chiedeva di proseguire col tracciato fermo a Santo Stefano di Gaifa. E invece no. Si riparte dalla Guinza. Per fare cosa, è tutto da vedere