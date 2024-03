Quanto chiasso per uno scambio di poltrone

Ha suscitato un “putiferio“ di reazioni, rilanci e commenti un post sui social di un dipendente dell’Ateneo da poco in pensione. Dopo aver visto le foto dell’inaugurazione dell’anno Accademico, è stata sollevata una questione protocollare di non poco conto (come si sa, "la forma è sostanza"). Perché il direttore generale era seduto accanto al ministro, in quella che doveva essere la sedia del magnifico rettore? Perché c’è stato uno scambio di poltrone? Una svista non corretta all’ultimo minuto o qualcosa di programmato? La cosa è stata notata perché per l’anno accademico 2019-’20 il direttore generale era assente come tutti i suoi predecessori. Nel 2021-’22 era sul palco. L’anno dopo in prima fila. Quest’anno al posto del rettore.