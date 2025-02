Quanto “scotta“ la mozione sui giovani

C’è una mozione apparentemente innocua che potrà scaldare il prossimo consiglio comunale. L’argomento è l’istituzione della Consulta dei Giovani, una proposta trasversale e mirata alla partecipazione giovanile alla vita politica della città; ma non è il contenuto ad essere strano, bensì i proponenti, ovvero otto consiglieri di maggioranza, ma nessuno di Liberi per Cambiare. In pratica, la proposta parte dal neonato gruppo Urbino Rinascimente, a cui si sono aggiunti i consiglieri di Urbino Città Ideale e Centrodestra per Gambini. "C’è ormai una minoranza nella maggioranza – dicono Scaramucci, Pompilio e Crespini – che rende evidente una frattura ormai palese tra Liberi per Cambiare e tutti gli altri. Tra l’altro portano una mozione già avanzata da noi mesi fa e bocciata con spregio. La proposta ci fa piacere, visto che partì da noi, e la voteremo. Vedremo se la voterà anche Liberi per Cambiare o se la maggioranza si dividerà". Incalza Vincenzo Pompilio (Urbino Bene Comune): "Liberi per Cambiare ha un problema coi giovani, che non l’appoggiano. Sabato 15 febbraio ad esempio era previsto un evento per i giovani in un locale del centro ma l’iniziativa è andata quasi deserta, tanto che la dirigenza del gruppo non è nemmeno entrata e l’evento sui social è stato rimosso". Conclude Lorenzo Ugolini (Pd): "È indicativo che la maggioranza si spacchi sul tema dei giovani, perché evidenzia che è un elettorato su cui Gambini non è in grado di rispondere e il fatto che sia una nostra mozione riscaldata rende palese che le proposte da approvare sono etichettate con nome e cognome".