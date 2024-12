Quanto splendono le Belle d’Italia. Serata natalizia al “Bon Bon“

Nei giorni scorsi al “Bon Bon art cafè“ di Fano si è svolta la seconda selezione regionale del concorso nazionale Splendida d’Italia Winter Tour 2024/2025 organizzato dall’agenzia Pinkeventi di Francesca Cecchini.

La serata condotta da Augusto Alessi si è aperta con la presentazione in outifit casual delle 10 concorrenti provenienti da varie località della nostra regione che si sono poi presentate in abito elegante e in costume ufficiale del concorso di fronte alla giuria composta dal presidente Pier Paolo Storini dirigente sportivo, Anna Stolfa staff Pinkeventi, Danilo Mattei titolare Tenute Mattei e dalla massaggiatrice olistica Stefania Grilli.

Momento di raccoglimento e di riflessione come in ogni selezione è stato dedicato alla lotta al femminicidio nella sfilata in total black sulle note di Donna di Mia Martini dopo la lettura di un toccante testo di Shakespeare. Ospiti speciali della serata la splendida Alessia Lucarelli corona nazionale del tour invernale 2019 che ha lanciato un messaggio di incoraggiamento alle ragazze che vogliono intraprendere il percorso della moda e dello spettacolo, poi è stata la volta di Valentina Bernardini, presidente della Carnevalesca di Fano che ha promosso il tesseramento per il Carnevale 2025. Hanno catturato il pubblico le esibizioni canore di Asia Antonietti giovane cantante fanese che ha cantato durante la serata Luci di Notte, canzone per la quale il Bon Bon ha creato un cocktail a tema contornato di scintillanti brillantini.

Immancabile una rappresentanza della categoria Kids del concorso nazionale con Naike Pierpaoli, Ginevra Bartolucci e Paulina Ursu. Altra ospite speciale è stata Aurora Albertini vincitricie fascia Moda Mare della prima selezione del Winter Tour lo scorso ottobre a Fossombrone. L’atmosfera natalizia non poteva mancare anche per le nostre concorrenti che hanno regalato al folto pubblico un’uscita in costume con lancio del cappello di Babbo Natale sulle note di una celebre canzone di Mariah Carey.

La vincitrice della seconda selezione invernale è Anna Barbaresi 16 anni di Villanova; la fascia di Moda Mare è stata assegnata a Giaelle Spadoni 15 anni di San Lorenzo in Campo; pari merito per la fascia Sorrido Tv per Aurora Meliffi 16 anni di Urbania con Sara Corvo 22 anni di Fabriano. Il tour proseguirà a gennaio fino ad arrivare alla finale nazionale in programma per aprile.

Iscrizioni gratuite al 333 2047458 oppure tramite il sito www.splendidaditalia.com