Quarant’anni di Week end Così il cibo diventa cultura

I week end gastronomici compiono 40 anni ed è un traguardo storico per la prima manifestazione che ha avuto la pensata geniale di portare la gente a spasso per la provincia scoprendo bellezze e virtù, attraverso la buona tavola servita a prezzo promozionale per il tempo della rassegna. Una manifestazione, quella della Confcommercio, che mosse i primi passi con Sergio Zidda e con Amerigo Varotti, tutt’ora direttore di Marche nord, muovendo in 40 anni centinaia di migliaia di persone. "Quando 40 anni fa, con il compianto Sergio Zidda, allora direttore dell’Ente provinciale per il Turismo – racconta Varotti che ha presentato i Week end assieme al presidente di Confcommercio Angelo Serra – ideammo la prima edizione, due erano gli obiettivi: valorizzare la cucina, i piatti e i ristoranti dell’entroterra e legare i piaceri della tavola ad occasioni di conoscenza di luoghi suggestivi. Un viaggio in borghi e paesi normalmente ai margini degli itinerari turistici scoprendo la cucina del luogo. Ed il mondo della ristorazione, nel nostro entroterra, è cresciuto professionalmente seguendo le regole suggerite da Edoardo Raspelli: le tre T di terra, tradizione e territorio. Questo ha sancito il successo e la longevità dei Week End gastronomici. Un grande ringraziamento ai nostri partner".

Dopo la vetrina nazionale, nella sede dell’Enit, Agenzia Nazionale per il Turismo, l’evento plana in provincia: inizierà il 15 aprile l’edizione primaverile che coinvolgerà 46 ristoranti, distribuiti in 30 località che promuoveranno il loro menù a prezzo convenzionato. Varotti ha aggiunto: "E’ una ricorrenza storica quella di oggi, con le Confcommercio delle Marche riunite e la Camera di Commercio. Un evento che può dare il via a nuove importanti iniziative e collaborazioni". Tra gli eventi per il 40°, dopo l’Oscar della ristorazione, l’8 maggio una tavola rotonda con Edoardo Raspelli, il più noto e autorevole critico gastronomico italiano, e il giornalista, scrittore ed enogastronomo Davide Eusebi già suo collaboratore alla guida Espresso ristoranti d’Italia, ma anche uno show cooking con gli amministratori dei 21 Comuni dell’Itinerario della Bellezza. L’assessore regionale Francesco Baldelli ha definito i Week End "una delle eccellenze al servizio del territorio, volàno dell’economia legata al turismo, all’arte e all’enogastronomia". Per Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio Marche, "una iniziativa che sosteniamo da sempre". Sono intervenuti il vicesindaco Daniele Vimini, il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari, Domenico Montillo degli Enti bilaterali del Turismo, il direttore Confcommercio Marche Centrali, Massimilano Polacco, Mario De Remiglio, presidente della Fipe ristoratori: "Una manifestazione che è diventata ambasciatrice del territorio".

Luigi Diotalevi