Quarant’anni di Week-end golosi La lezione di Raspelli sulle tre "T"

Cibo, prodotti del territorio, tradizioni, viaggio, ristoranti: sono questi gli elementi di una manifestazione che compie 40 anni, accompagnata dal costante gradimento di ristoratori e consumatori. Stiamo parlando dei “Weekend Gastronomici“, ideati da Confcommercio Marche Nord, che per celebrare il traguardo degli 8 lustri ha organizzato, per lunedì 8 dalle 16,30 al complesso monumentale di sant’Agostino a Mondolfo, un incontro con Edoardo Raspelli, noto giornalista, scrittore e critico gastronomico, per diversi anni responsabile dei ristoranti su “Il Gambero Rosso“, fondatore e poi curatore della “Guida dei ristoranti d’Italia dell’Espresso“ firmando anche la pagina “Il goloso“ del settimanale, ed oggi conduttore per Alma TV de “L’Italia che mi piace… in viaggio con Raspelli“.

Davvero tante le pubblicazioni e le trasmissioni televisive del "critico gastronomico più severo d’Italia", che ha ideato e depositato lo slogan delle 3T: terra, territorio, tradizioni che sembra coniato di proposito per i “Weekend Gastrnomici“ di Confcommercio. Nell’appuntamento mondolfese Raspelli dialogherà con Davide Eusebi, giornalista enogastronomo de il Resto del Carlino. Un incontro, quello fra i due esperti, che arriva a distanza di 25 anni da un importante meeting sulla ristorazione tenutosi a Pesaro che li vide protagonisti entrambi e dopo un percorso insieme alla “Guida dei ristoranti d’Italia dell’Espresso“. Accanto a loro ci saranno Mario Di Remigio, presidente dell’Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino e Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio Marche Nord. E proprio Varotti evidenzia: "Quando quarant’anni fa Confcommercio ideò e realizzò la prima edizione dei “Weekend Gastronomici“, l’obiettivo principale era quello di far crescere qualitativamente la cucina nei ristoranti dell’entroterra puntando alla formulazione di ricche proposte gastronomiche legate alle tradizioni e ai prodotti tipici. Il tutto a prezzi promozionali stabiliti dalla nostra organizzazione, che in compenso garantiva all’evento una grande visibilità. Ma il secondo obiettivo, divenuto fondamentale nel corso degli anni, era “il viaggio“, alla scoperta di paesi, dei borghi dell’entroterra, spesso ai margini rispetto ai tradizionali percorsi turistici, perché la cucina che amiamo e promuoviamo ha un legame indissolubile con il territorio. Anzi con i territori, tenuto conto che la nostra cultura e le nostre tradizioni gastronomiche hanno la loro cifra distintiva nella biodiversità".

Sandro Franceschetti