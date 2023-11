Quarantatré giorni tutti da vivere

Clima permettendo la pista di pattinaggio su ghiaccio per il 26 novembre, giorno di apertura delle festività natalizie, dovrebbe essere funzionante. Il resto del programma, per una cerimonia carica di sogno, è blindato: "Si parte domenica 26 novembre – osserva Massimiliano Santini, coordinatore Eventi del Comune – quando, alle ore 18, si terrà l’accensione dell’Albero di Natale più illuminato d’Italia. Il tema della Pace sarà narrato dalle voci del Coro del Grillo d’Oro, in un grande spettacolo musicale guidato dal maestro Gabriele Foschi. Insieme all’albero della piazza s’illumineranno anche i 4 portali collocati in via San Francesco, piazzale Collenuccio, piazzale Lazzarini e corso XI Settembre; si apriranno anche le casette dei mercatini natalizi in piazza del Popolo e dal primo giorno si potrà salire su #WePesaro Express, per un giro in città in trenino".

Con la collaborazione di Pesaro Village, Frenquellucci e Santini hanno intessuto un programma molto a misura di famiglie: "Torneranno i beniamini dei bambini – spiega Santini –, personaggi di forte attrattività. Avremo a Pesaro “Lo spettacolo di Nicola & Isotta”, venerdì 8 dicembre, alle 16 a cui seguirà alle 17.45 “Il circo di Natale” con Errani. Sabato 23 dicembre, alle 17.45, “Il sognatore di bolle”, spettacolo con Bubble on Circus, affascinerà grandi e piccini. Da non perdere, domenica 24 dicembre, alle ore 17.45, il “Concerto della Vigilia” della Banda di Colombarone". Pesaro Village porterà in città un Babbo Natale Spaziale; Plasteroid l’uomo di Ghiaccio; Elzio, il trampoliere di Natale e l’amato Nonno Bolla. "Gran finale – ha detto ieri Paolo Pagnini, fondatore di Pesaro Village – il 6 gennaio, alle ore 17, avremo un mega spettacolo dal titolo che è il programma “È arrivata la Befana”". Se i canti sotto l’albero saranno gestiti dalle voci bianche dei cori scolastici ci saranno molte iniziative in cui il ballo sarà protagonista grazie al contributo all’organizzazione dato dalle scuole di danza cittadine.