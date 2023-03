Quaresima rovente tra digiuni e litigi

di Amedeo Pisciolini Un segno dei cambiamenti dei tempi è dato anche dal mutare delle pratiche religiose. Oggi parlare di quaresima è un argomento ristretto per coloro che frequentano assiduamente la chiesa e le pratiche della fede. La maggioranza dei cristiani, sempre meno praticante, è del tutto indifferente a questo periodo penitenziale di 40 giorni che precede la Pasqua e che vuol ricordare i 40 giorni che Gesù passò nel deserto. Per tutta la prima metà del ‘900 i vescovi continuarono a notificare ai loro parroci gli “Indulti” per la quaresima in cui si ricordava ai fedeli i giorni di astinenza ovvero la proibizione di usare determinati cibi in certi giorni, a cui si era obbligati al compimento del settimo anno, e il digiuno al compimento del ventunesimo anno fino al sessantesimo. Fin quando è esistito lo Stato Pontificio in tempo poi dei “Divini Officj” ovvero delle funzioni in chiesa, tutti gli esercizi commerciali diremmo oggi, dovevano irremissibilmente stare chiusi, pena di forti multe per i trasgressori. Ma in tempi così divisivi, dove il rapporto Stato-Chiesa era molto ai ferri corti, ad Apecchio scoppiò una grande diatriba, come racconta il ricercatore storico Edmondo Luchetti di Serravalle di Carda. Cosa ha trovato dagli...