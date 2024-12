Quartieri: il bilancio dopo l’11 a 1. Il Pd festeggia anche senza filotto. Ma l’opposizione cresce molto

Delineati i nuovi Consigli di Quartiere, il giorno dopo le elezioni è già tempo di tirare le somme. La lista di centrosinistra "Quartieri con Biancani. La marcia in più" vince in 11 quartieri su 12 (compresa Montegranaro-Muraglia, che fino all’ultimo era stato in bilico), confermando il proprio progetto politico ma senza centrare l’en plein. A "rovinargli" la festa è stato il Quartiere Soria-Tombaccia, che per una manciata di voti è passato nelle mani della lista di centrodestra Ascoltiamo Pesaro, che ha centrato un risultato che pochi si aspettavano. Non solo: rispetto alla precedente tornata elettorale, il centrodestra guadagna terreno all’interno dei consigli, visto che gli eletti passano da 29 ai 45 di oggi. Solo in tre quartieri (Colline e Castelli, Villa Fastiggi-Villa Ceccolini e Pantano) non incrementa la presenza, ma riesce a confermarla. Sono i tre in cui la lista "Quartieri con Biancani. La marcia in più" si conferma con percentuali sostanziose, con oltre l’83% a Villa Fastiggi-Villa Ceccolini ed oltre il 72% a Pantano. I maggiori testa a testa, oltre che a Soria-Tombaccia, sono stati nei quartieri Villa San Martino e Porto-Mare, dove il centrodestra ha raggiunto percentuali oltre il 45% dei voti. Risultati, che cambiano il quadro delineato cinque anni fa, di cui si dicono soddisfatti entrambi gli schieramenti.

"Questi risultati – dice il segretario Pd, Giampiero Bellucci – dimostrano che i pesaresi credono nella politica della partecipazione delle nostre comunità. In alcuni quartieri, la destra ha tentato di vincere utilizzando campagne mediatiche allarmistiche, stimolando la nascita di comitati basati sulla paura. I pesaresi, però, hanno capito che il nostro progetto è quello più credibile". Sul risultato di Soria-Tombaccia, Bellucci aggiunge: "Abbiamo registrato una sconfitta, causata anche dalla bassissima affluenza dovuta alla posizione del seggio". Soddisfatto Marco Perugini: "L’amministrazione ha dimostrato di credere nella partecipazione come strumento per migliorare la qualità della vita della comunità". Lorenzo Lugli (Movimento 5 Stelle) esulta per l’elezione di Francesca Biagioli come nuova consigliera nel Quartiere 2.

La lista civica Ascoltiamo Pesaro parla di "un risultato straordinario, sia in termini di numeri che di partecipazione. Nel Porto-Mare e in Villa San Martino – dicono – la lissta ha consolidato il suo peso, sfiorando la vittoria per poche decine di voti. Risultati eccellenti anche a Montegranaro-Muraglia e Centro Storico". A commentare anche Michele Redaelli, consigliere di Fratelli D’Italia: "La nostra è una lista che è cresciuta dappertutto – dice –. Nel 2014 i consiglieri di centrodestra eletti erano 7, oggi a 45. Stiamo lavorando nella giusta direzione". Dopo aver incontrato ieri tutti i candidati della lista di centrosinistra, domani, alle 19, nella sala grande delle 5 Torri, il sindaco Biancani, insieme alla assessora Della Dora incontreranno tutti i consiglieri eletti.