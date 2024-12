Quartieri, il maxi raduno. Tutti insieme i nuovi eletti

Quartieri, inizia l’avventura. Il sindaco, Andrea Biancani e l’assessore Mila Della Dora, ieri nella grande sala della Biblioteca pubblica alle 5 Torri, hanno dato il benvenuto ai 134 neoeletti consiglieri nei 12 quartieri del Centro Storico (Q1); Cinque Torri Santa Veneranda (Q2); Colline e Castelli (Q3); Villa Fastiggi e Villa Ceccolini (Q4); Cattabrighe Vismara (Q5); San Bartolo (Q6); Montegranaro Muraglia (Q7); Pozzo Alto - Borgo Santa Maria (Q8); Soria Tombaccia (Q9); Villa San Martino (Q10); Porto Mare (Q11) e Pantano (Q12). Il primo applauso, la platea carica di voglia di fare, l’ha dedicato a Fabio Costantini e Luca Battistelli dell’ufficio elettorale, molto stimati. Ora la palla passa ora ai cosiddetti “consiglieri più anziani“. Chi? "I più votati – traduce dal burocratese il sindaco Biancani –. In un Paese normale si chiamerebbero “i più votati“, ma che volete l’Italia è fatta così". Costantini ha spiegato che spetterà ai 12 “più anziani“, entro 40 giorni, la prima convocazione degli eletti, per poi procedere alla elezione del nuovo presidente.

Quindi nessuno si stupisca se tra i 12 più anziani il Q9 annovera una 23enne: Clelia Bisello, regina delle preferenze a Soria Tombaccia. Andando in ordine gli altri “anziani“ sono Luigina Bernabeo (Q1); Ugo Schiaratura (Q2); Alessandra Cecchini (Q3); Simona Della Martera (Q4); Simone Badioli (Q5); Jolanda Filippini (Q6); Cristina Amadori (Q7); Michela De Angeli (Q8); Emanuele Gambini (Q10); Andrea Tartaglia (Q11); Ezio Bracco (Q12). Il sindaco ha ringraziato tutti e ha invitato a non disperdere le energie anche dei non eletti, i quali hanno dimostrato di voler partecipare. Il neoletto Luca Pandolfi ha chiesto che le riunioni dei Consigli così come le istanze dei cittadini siano verbalizzati per una puntuale trasparenza e ha chiesto che alle richieste della base segua un riscontro affinché il Quartiere veramente tracci il più possibile le aspettative dei residenti. Della Dora ha annunciato di fornire ai Quartieri anche un vademecum sulla macchina comunale per introdurre i neo consiglieri alle competenze degli uffici e delle società partecipate.

Solidea Vitali Rosati