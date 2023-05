Quasi 3 milioni per la scuola ’Grilli’

Due milioni e 700mila euro dal Pnrr per l’adeguamento sismico e la completa riqualificazione dell’ex scuola media ‘Luigi Grilli’ di Mondavio, che ospita infanzia e asilo nido, e ha tutto un primo piano semi-inutilizzato (ci sono un magazzino della Pro Loco e poco altro) destinato a diventare un centro polifunzionale per le famiglie. L’ingente somma è stata ottenuta dall’amministrazione del sindaco Mirco Zenobi con due bandi ministeriali e i lavori partiranno entro settembre, con necessità di trasferire i circa 25 bambini dell’infanzia e i 20 del nido in altra sede.

A spiegare tutti gli aspetti è proprio il primo cittadino: "Un finanziamento da 1milione è arrivato da un bando del Ministero dell’Interno per l’adeguamento sismico dell’intera struttura e un secondo, da 1milione e 700mila, dal Miur, relativo alla creazione di spazi da utilizzare fuori dall’orario scolastico per favorire l’interazione delle famiglie con bambini fino ai 6 anni, che sorgerà al primo piano. I lavori, oltre che raggiungere gli standard di sicurezza, consentiranno di rinnovare tutti gli impianti, gli infissi e i pavimenti, di eseguire le tinteggiature e di realizzare un ascensore esterno per garantire l’accesso al primo piano anche ai disabili motori".

Entrambe le gare d’appalto sono già in itinere: "Entro maggio - conferma il sindaco – effettueremo l’aggiudicazione dei lavori del bando da 1,7 milioni e a giugno anche quelli da 1milione, con la consegna dei lavori per settembre". Da qui l’esigenza di prevedere il trasferimento sia della scuola dell’infanzia che del nido sin dall’inizio del prossimo anno scolastico: "I circa 25 alunni dell’infanzia, che torneranno in classe il 13 settembre, saranno sistemati nell’’asilo’ di San Michele al Fiume di via Martiri della Libertà; mentre i piccolini del nido, che riaprirà il primo settembre, andranno in alcuni locali dell’edificio della scuola di musica ‘Peroni’, sempre a San Michele". Sui tempi Zenobi puntualizza: "Trattandosi di fondi Pnrr, i lavori devono concludersi entro il 2025 e l’auspicio è che già nel corso dell’anno scolastico 2024-25 i bambini possano rientrare nel plesso di Mondavio capoluogo. Sono molto orgoglioso della riqualificazione di un edificio che necessitava di interventi da diversi decenni".

Sandro Franceschetti