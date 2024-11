Quasi due chili di droga in casa

Oltre un chilo e mezzo di droga scoperto grazie a un banale controllo a un motorino. In manette, per detenzione ai fini di spaccio, sono finiti un uomo del posto di 43 anni e un cittadino spagnolo 37enne che era insieme a lui.

Tutto comincia giovedì pomeriggio, quando i carabinieri della stazione di Cagli bussano alla porta del cagliese. Si tratta di una semplice formalità: controllare la targa di un ciclomotore, per accertare la regolarità del veicolo e del libretto di circolazione. Una volta all’interno, mentre spiegano i motivi della visita, i militari dell’Arma avvertono il caratteristico odore delle piante di marijuana. Un odore forte, che pervadeva l’ambiente, tipico della fase in cui la pianta dello stupefacente si trova nella fase di fioritura.

Dunque non vi erano dubbi sulla presenza della sostanza in casa. Si doveva però individuarla e accertarne la quantità precisa, oltre che appurare ne ve ne fosse di altro tipo. Cosicchè, i carabinieri decidono di chiedere rinforzi ai colleghi della stazione di Cantiano, nonché alle unità cinofile del Nucleo carabinieri di Pesaro, che sono prontamente intervenuti, per individuare dove la sostanza stupefacente fosse nascosta. Le perquisizioni sono state estese a tutte le stanze e pertinenze dell’appartamento, oltre ai veicoli in uso ai due uomini.

Un’attività minuziosa, supportata dai cani antidroga, che hanno fiutato ben presto lo stupefacente. Le perquisizioni hanno permesso di individuare la presenza in casa di circa 1,2 chili di marijuana (in molta parte riposta all’interno di grosse scatole) e circa mezzo chilo di hashish, oltre a materiale per il confezionamento, il taglio e la pesatura delle dosi, e la somma di denaro in contanti di mille euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale.

Le sostanze, per gli accertamenti, saranno inviate presso i laboratori del Lass di Ancona ( laboratori di analisi delle sostanze stupefacenti ). I due arrestati, entrambi senza un lavoro fisso, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il tribunale di Urbino, sono stati rinchiusi nel penitenziario di "Villa Fastiggi" di Pesaro, per rimanere a disposizione della competente Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Marco D’Errico