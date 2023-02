Quasi duecentomila euro per investire nel sociale: più servizi per fragili e senza dimora

Quasi 200mila euro, intercettati vincendo un bando europeo dal Comune di Pesaro, serviranno a potenziare i servizi, attivi in cittàa, di Caritas e Croce Rossa al servizio dei fragili e degli emarginati, senza fissa dimora. "Sono risorse che impiegheremo per integrare i servizi e dare risposte ancora più immediate ed efficaci nel contrasto alla povertà estrema" ha spiegato l’assessore Luca Pandolfi, nel ruolo di presidente dell’Ambito territoriale sociale 1, ieri nel presentare l’obiettivo di Prins, progetto del Comune di Pesaro che ha ottenuto 197mila euro del contributo React-EU tra fondi europei e ministeriali. "Il progetto coinvolgerà Caritas e il comitato di Pesaro di Croce Rossa Italiana per attivare un Centro servizi per il contrasto alla povertà estrema e marginalità – continua Pandolfi –. Caritas, a cui sono destinati 126.365 euro dei 197mila euro di finanziamento ottenuti, potenzierà e integrerà nel sistema: il servizio di front office (via Passeri 98) per accoglienza, ascolto e orientamento ai servizi essenziali; la presa in carico; il servizio di primo screening sociosanitario (via Mazzini 75); il supporto psicologico; il servizio mensa (via del Teatro 26); il servizio di limitata accoglienza notturna; la distribuzione di generi alimentari. Il comitato di Pesaro di CRI, si occuperà invece della gestione di vari servizi e del supporto amministrativo all’Ats1.

"Gli operatori delle "Unità di strada" – ha aggiunto Stefano Palma, responsabile progetto per CRI - cercano di dare risposte ai bisogni primari e svolgono un’importante ruolo di sentinella incontrando le persone senza fissa dimora. Con Prins, li aiuteranno anche ad accedere a quei servizi solitamente attivabili tramite un’identità digitale. Abbiamo infatti pensato di dotare gli operatori di tablet con connessione per dare assistenza e know how alle persone incontrate nel territorio".

s.v.r.