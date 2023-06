Quasi seimila firme contro il laboratorio sperimentale alla Torraccia

Seimila no alla realizzazione del biolaboratorio alla Torraccia. Tante sono infatti le firme raccolte dal "Comitato Spontaneo Cittadini Pesaro contro il Laboratorio Sperimentale Bsl3 alla Torraccia" e consegnate l’altra mattina in Comune.

Un no che non arriva solo da Pesaro e provincia, ma anche da fuori regione. Mentre sulla vendita del terreno comunale all’Istituto Zooprofilattico è pendente un ricorso al Tar, il comitato si è mobilitato per far sentire la propria voce, anzi, le migliaia di voci che si oppongono al biolaboratorio. La petizione, che è stata inviata per conoscenza anche al presidente della Regione e al consiglio regionale, al presidente della provincia, all’istituto Zooprofilattico, al prefetto Emanuela Saveria Greco, all’Ispra (istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e all’ente parco San Bartolo, conta per la precisione "5783 firme contro la struttura prevista all’angolo tra via Furiassi e via Grande Torino, di cui – scrive il Comitato – 2353 dei residenti a Pesaro, 1476 di residenti fuori città, ma nella Regione Marche (facciamo notare che la maggior parte appartengono a Comuni limitrofi alle città di Pesaro e Urbino) e 1954 provengono da fuori regione a testimoniare che l’opposizione contro questi laboratori è largamente sentita. A queste 5783 firme valide se ne sono aggiunte alcune di persone provenienti dall’estero che, pur consapevoli delle limitazioni territoriali nelle quali ricade la petizione, hanno deciso di apporre ugualmente la loro firma in segno di solidarietà con le popolazioni locali". Lo scorso Primo Maggio c’era stata una mobilitazione nazionale che aveva portato a Pesaro migliaia di persone per manifestare proprio contro la costruzione dei biolaboratori.

e.ros.