Quasi sette milioni e mezzo per le palestre

Il Liceo Laurana - Baldi e il Liceo Raffaello avranno delle nuove palestre a disposizione. Lo annuncia la Provincia di Pesaro e Urbino, che spiega di aver intercettato quasi 10 milioni di euro ulteriori per gli impianti sportivi nelle scuole, tra le risorse stanziate dal ministero dell’Istruzione tramite i fondi europei “Next generation“.

Di questi, 7,4 milioni saranno investiti per costruire le nuove palestre dei due istituti urbinati, mentre i restanti 2,4 serviranno per la riqualificazione del campus sportivo all’aperto di Fano. I fondi per tali operazioni arriveranno grazie allo scorrimento di graduatoria per i progetti ammessi a finanziamento, ma non ancora finanziati, avvenuto negli scorsi giorni. "Un ottimo risultato – evidenzia il presidente Giuseppe Paolini – che garantirà strutture adeguate, sicure ed efficienti, rafforzando la strategia e la visione che la Provincia aveva già intrapreso con Daniele Tagliolini, consistente nella volontà di recuperare e dotare di nuovi spazi sportivi le scuole secondarie provinciali. In questi mesi tutti i progetti presentati dall’Ente hanno ottenuto sempre punteggi più che lusinghieri, ottenendo fondi in prima battuta o attraverso lo scorrimento delle graduatorie. A dimostrazione della capacità e della professionalità della struttura, che ha evidenziato grande spirito d’iniziativa".

I problemi che le scuole secondarie di secondo grado di Urbino hanno con le palestre sono ben noti: il caso emblematico è quello della Scuola del Libro, che non è mai stata completata e i cui alunni da sempre sono costretti a peregrinare per svolgere attività motorie. Nell’Istituto Laurana - Baldi, stessa cosa succede alla sede del Laurana, di più recente costruzione, mentre per anni la palestra del Baldi ha atteso una ristrutturazione, poi effettuata. Infine, il Liceo Raffaello, che ne aveva una al proprio interno, vi ha dovuto rinunciare quando la scuola di via Oddi è stata dichiarata inagibile e ora si appoggia all’Istituto Volponi. Per sopperire a tali disagi, la Provincia ha prima recuperato sul piano antisismico, con annessi nuovi spogliatoi, la palestra del Baldi (intervento da 520mila euro), poi intercettato 950mila euro per la realizzazione di una palestra per il Liceo artistico, questione di cui però ancora si dibatte, in città, e ora ottenuto i fondi per la costruzione di due nuove strutture: saranno 3,9 i milioni di euro per il Laurana - Baldi e 3,5 quelli per il Raffaello.

Nicola Petricca