Quattro alluvioni non piegano la Ginestra che rinasce più bella

Rinascere dopo i disastri dell’alluvione si può, mettendoci tenacia, capacità imprenditoriale e anche quattrini. Marina Giacomel, erede della storica famiglia che ha "inventato" assieme ad altri, il tartufo di Acqualagna, ne è una dimostrazione. Una donna imprenditrice che non si è piegata agli eventi, ma li ha raddrizzati con la forza della ragione e del sentimento. Ora la sua "Ginestra" del Furlo, polo attrattivo della splendida gola, è tornata a splendere: "Assieme a mio fratello – dice Marina (nella foto) – che si occupa di catering e banchettistica, abbiamo dato vita a un progetto di rinnovamento a partire dalla parte tecnica delle caldaie e di ogni tipo di impianto che è andato distrutto. Ora abbiamo consumi ridotti e a bassissimo impatto ambientale, questo fortemente voluto per preservare la purezza della Natura della Gola del Furlo. Ma abbiamo rinnovato anche l’estetica nel nome della bellezza, per le migliaia di turisti: casuale quanto decisivo è stato l’incontro con l’ingegner Paolo Paleani di Cagli e insieme andiamo messo insieme una squadra fantastica per professionalità e generosità che ha creato una nuova immagine della Ginestra, forte ed integrata perfettamente nell’ambiente. Assieme all’architetto Cristiano Taccon, alla paesaggista Lucia Falcioni e al Giardiniere dei vip Claudio Boni abbiamo creato effetti speciali con la pietra del Furlo, piante ed erbe locali, giochi di luci affascinanti". Questa trasformazione, aggiunge Marina, "proseguirà anche per le sale interne e già il salone delle feste, l’unico grande, funzionale ed elegante salone per ricevimenti e convegni di tutta la zona è stato rinnovato. Abbiamo subito la quarta alluvione devastante da quasi un milione di danni ogni volta, ma la mia famiglia e ora io abbiamo sempre riaperto l’attività senza risarcimento pubblici e senza che nessuno si sia preoccupato di ripulire il fiume nonostante le nostre tante preghiere". Ora la Ginestra è un’oasi di bontà: "Aspettiamo tutti coloro che vogliono gustare le specialità del nostro chef Michele Renga e del maitre Michele, soggiornando nelle camere rinnovate per vivere il Furlo che amiamo".