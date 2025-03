Quattro cadaveri, due città. A indagare c’è l’ispettore Ferrel

di Giovanni Volponi

Quattro cadaveri, due città, un uomo apparentemente per bene, un avvicendarsi di passioni e trame tra le calli veneziane e i vicoli di Urbino. Sono solo alcuni dettagli di Soldi di Carne, da pochi giorni in libreria per Curcio Editore (320 pagine, 18 euro), ultimo giallo dello scrittore urbinate Vincenzo Biancalana, a cui abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa.

Biancalana, ritorna il Commissario Ferrel?

"Esatto, dei miei sette pubblicati, è il terzo libro con lui protagonista, il primo ambientato anche fuori Urbino".

È stato un lavoro lungo?

"Per la prima stesura ho impiegato circa sette mesi; poi altri tre per rilettura, aggiustamenti, e editing finale".

Come mai Venezia?

"L’idea nasce semplicemente dall’amore che ho per Venezia: durante una passeggiata notturna mi è venuta l’ispirazione per ambientarlo lì".

Atmosfere thriller?

"Sembra quasi sospesa nel tempo. Nella combinazione di silenzio e bellezza trovo che, come Urbino, offra la possibilità di perdersi, anche nel pensiero".

Come prende avvio la trama?

"Un uomo “per bene“, frequentando un locale notturno, si ritrova all’improvviso invischiato in una catena di circostanze contrarie che lo porterà a cambiare la propria vita e a ritrovarsi di fronte ad una realtà terribile e inaspettata. È un avvicendarsi rovente di passioni, illusioni e di morte. Quattro cadaveri, distanti tra loro e senza alcuna apparente corrispondenza, renderanno l’estate molto rovente al commissario Arturo Ferrel".

Una trama intricata…

"Ci sarà un intreccio di situazioni lontane tra loro, una serie di eventi che si sposta da un luogo all’altro".

Ferrel ormai è un personaggio ben delineato…

"Sì, dopo tre romanzi il commissario sta assumendo una sua personalità definita, di poliziotto ma anche di uomo. Anche se ancora ci sono alcuni tratti, soprattutto introspettivi, che aspettano di rivelarsi".

C’è qualcosa di autobiografico?

"Volutamente ho scelto di no, ma sappiamo bene che in fondo c’è sempre qualcosa di sé in ciò che un autore scrive. È inevitabile".

Cosa sono i “soldi di carne“?

"Il titolo richiama una frase detta a Ferrel da una ragazza, durante una chiacchierata nel locale notturno dove si svolgono i fatti salienti del romanzo".