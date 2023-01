Quattro dipinti salvati dal degrado del tempo

di Nicola Petricca

Quatto opere tornano a splendere tramite un restauro sostenuto da Confartigianato, grazie ai fondi raccolti con il 5x1000 da ANCoS APS: sono due tele attribuite a Sebastiano Conca, esposte nel Palazzo ducale di Urbino, e due di Gian Giacomo Pandolfi, ospitate nella chiesa del “Nome di Dio“ di Pesaro. L’operazione è stata presentata durante il convegno “Arte e territorio - la cultura del bello“, organizzato da Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino, con la collaborazione della Galleria nazionale delle Marche e il contributo della Camera di commercio regionale. Una Madonna annunciata e un angelo annunciante sono le figure dipinte dal Conca, restaurate da Veronica Soro e dotate di un telaio De Luca a espansione elastica realizzato da Agnese Maltoni e Monia Antonini, ora esposte nell’ultima delle sale del ‘700.

Come spiegato dai funzionari di palazzo Giovanni Russo e Giulia Papini, si trovavano nei depositi della Galleria da quasi un secolo, dopo essere arrivate nell’edificio nel 1867 dalla chiesa delle Stimmate di san Francesco, posta sul Colle dei Cappuccini. S’intitolano “San Pietro risana lo storpio“ e “San Paolo libera l’ossessa“ le tele restaurate a Pesaro dall’urbinate Michele Papi, assieme al figlio Tommaso, eseguendo l’intervento senza staccarle dalle pareti della chiesa, soprattutto perché di grandi dimensioni. Si tratta di due pale poste ai lati dell’altare maggiore, completamente abrase in passato dai sagrestani nel tentativo, piuttosto comune, di lavare le tele con acqua e, spesso, soda caustica.

"Nel 2022, il nostro congresso ha elaborato un piano dei valori, mettendo al centro il territorio e la consapevolezza del suo patrimonio – spiega Marco Pierpaoli, segretario Confartigianato Ancona - Pesaro Urbino –. Da questa bellezza, le imprese traggono beneficio, quindi abbiamo deciso di organizzare iniziative a patire dall’artigianato artistico e questo restauro è il nostro omaggio a un territorio unico. Esso conclude un percorso che vorremmo però rilanciare". Proposta subito accolta dal direttore della Galleria, Luigi Gallo, contento "di continuare a lavorare assieme. Questo è un museo in cui tutte le persone della città e della regione devono vedere una casa comune e le due opere di Conca ci permettono di arricchire il racconto di un’epoca finora messa in ombra dalla forza del ‘400: il ‘700 urbinate. Ora proseguiremo con due mostre importanti, la prima sui depositi del palazzo e la seconda, nel 2024, su Federico Barocci".

Salvatore Giordano, vicepresidente della Camera di commercio delle Marche, sottolinea come "il vantaggio storico che ci rende uno dei paesi più importanti al mondo, dal punto di vista culturale, vada preservato e curato. C’è da sperare che i giovani continuino l’opera. Solo valorizzando e incentivando mestieri come l’artigianato artistico possiamo avere il restauro". Sui giovani pone l’accento anche il sindaco, Maurizio Gambini, per cui "la loro presenza è importante per proseguire il lavoro. Urbino non l’abbiamo fatta noi, ma abbiamo il compito di mantenerne il patrimonio e portarlo alle generazioni future. Prima di tutto, però, dobbiamo avere conoscenza del posto in cui viviamo e la scelta illuminata di dare dei direttori alle gallerie sta aiutando molto a valorizzare i luoghi".

