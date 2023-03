Quattro doppiette sul banco degli imputati Si ’salvano’ tutti con i lavori socialmente utili

FANO

Allodole costrette a volare legate a un filo e altri richiami illegali: anche il quarto cacciatore a processo scampa la condanna. Lo ha fatto scegliendo di svolgere lavori socialmente utili alla mensa per i poveri di San Paterniano e con il pagamento di 150 euro all’associazione animalista Ede Odv, costituita parte civile con l’avvocato Simone Candelora. Le quattro doppiette, tra 60 e 80 anni, erano finite sul banco degli imputati, difesi dall’avvocato Raffaella Marini, dopo essere stati sorpresi a utilizzare richiami acustici da caccia fuorilegge. Il punto di ritrovo erano due capannoni nelle campagne fanesi.

Qui avrebbero attirato gli uccelli con un richiamo elettronico non consentito. In più avevano sottoposto due specie di allodole a quella costrizione crudele, legandole a un filo di 15 centimetri collegato a un dispositivo che le sollevava per poi farle ricadere a terra. Il tutto per attirare altri esemplari tramite questo svolazzamento. Ma erano stati notati, denunciati e finiti a processo. I primi tre hanno già chiuso il conto sempre con i lavori di pubblica utilità. Ieri è stato il turno del quarto cacciatore. E anche lui è riuscito a evitare la condanna.

e. ros.