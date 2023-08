Quattro giorni di magie in cielo Ed ecco tutto il programma

Il lungo finesettimana inizia il 31 agosto alle 16 con ‘I bambini dipingono l’aquilone’ al Collegio Raffaello. Alle 20.30 al quartiere Piantata, l’omonima contrada riconsegna il Trofeo Città di Urbino vinto lo scorso anno durante una serata conviviale e saranno presentate le contrade. Venerdì 1^ settembre alle 16, prosegue l’appuntamento per i più giovani al Collegio Raffaello per dipingere gli aquiloni. Sabato 2 settembre si entra nel vivo: dalle 10 il Parco dell’Aquilone alle Cesane ospiterà le esibizioni con aquiloni acrobatici e tradizionali di aquilonisti internazionali. Alle 15 alla fortezza Albornoz si terranno le gare per decretare il miglior aquilonista dell’anno, la migliore aquilonista donna (miss cometa), il miglior giovane aquilonista, nonché la contrada vincitrice per la gara giovanile. Terminate le competizioni, alle 17.45 le contrade scenderanno in corteo fino a piazza Duca Federico dove alle 18.30 verranno estratti i lotti di gara per il giorno dopo. La domenica si aprirà nuovamente alle 10 con l’esibizione alle Cesane degli aquilonisti internazionali. Dalle 14 tutte le contrade saliranno per allestire le proprie basi e lanciare liberamente le comete. Alle 16 avrà inizio la gara principale, che alle 16.45 cederà il testimone ai lanci per gli aquiloni di bellezza, piani e tridimensionali. Alle 20 in piazza Rinascimento cena delle contrade, con musica e premiazioni finali.

g. v.