"Quattro in 40 metri quadri. Qualcuno ci dia una mano"

"Aggiungi un posto a tavola" è un concetto ricorrente, specie sotto le feste. C’è però chi non può davvero aumentare il numero delle persone a pranzo perché, posto non ce n’è davvero. È il caso di una famiglia di Lunano che vive in quattro persone all’interno di una casa dell’Erap, l’ente regionale per l’abitazione pubblica, di 47metri quadri: una madre con le due figlie, assieme al compagno di lei, si dividono una sala con cucina, una camera da letto, un bagno e un piccolo ripostiglio. Fare i calcoli dello spazio a disposizione è facile. "Serve prima di tutto organizzazione -spiega la donna-, ho una figlia adolescente e una bambina di due mesi. Provate a immaginare di vivere in 47 metri quadri con passeggino, seggiolone o culla. Mia figlia grande dorme sul divano letto e quando anche la più piccola avrà bisogno di un letto vero tutto suo non so cosa mi inventerò".

C’è tanta rassegnazione nella parole della donna ma anche combattività di chi non accetta il non aver nessuna risposta dalle istituzioni competenti: "Vivo in questa casa dal 2016 ma allora il mio nucleo familiare era composto solo da me e una figlia e questa sistemazione era sufficiente. Ora che il mio compagno vive con noi e che ho avuto un’altra figlia penso sia facile da capire che non possiamo più abitare in questi spazi. Ho rifatto la domanda per un altro alloggio sia nel 2021 che nel 2022, richiedendo anche il cambio di comune con uno più popoloso come Vallefoglia, visto che il mio lavoro è lì. A settembre 2022 mi hanno comunicato che ero nei primi posti in graduatoria ma stiamo ancora aspettando una nuova sistemazione". Qui comincia un peregrinare tra le istituzioni: "Gli sportelli dell’Erap mi rimbalzano dicendo che non ci sono da nessuna parte appartamenti più grandi disponibili, ho proposto anche di sistemarne uno di quelli che non possono essere assegnati perché danneggiati a mie spese ma mi è stato detto che non è possibile. Ho chiesto anche al comune di Lunano ma mi è stato detto che non possono farci nulla perché la competenza è dell’Erap, ho provato anche a cercare casa in affitto ma senza successo. Io penso che in questa vicenda tutti potrebbero fare qualcosa se solo volessero, perché non è umano consentire che due figli crescano in uno spazio di 47 metri quadri". Da qui l’appello della giovane madre: "Spero che questo sfogo possa smuovere qualcosa e che qualcuno in quegli uffici possa rispondere in maniera costruttiva, interessandosi in modo reale per risolvere situazione. Come mamma non posso rassegnarmi a far vivere i mei figli così, devo tutelare le condizioni per la loro crescita".

Andrea Angelini