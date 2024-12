Quattro incontri per la cultura

Quattro appuntamenti caratterizzeranno la quinta giornata da co-capitale italiana della cultura per Urbino, domani. Si comincia presto, alle 9, nell’Aula magna del Polo didattico Volponi dell’Università di Urbino, con “Ispirare per scegliere“, evento a cura del Club per l’Unesco Urbino Montefeltro.

Alle 15.30 si riprenderà nell’Aula magna dell’Accademia di Belle arti (in via dei Maceri, non lontano dal monumento a Raffaello), con la presentazione del volume “Di parlarti non ho il coraggio“, poesie inedite per Paolo Volponi, di Alda Merini, a cura di Ambrogio Borsani. Alle 17, terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri organizzati a Teatro Sanzio, dal titolo “Benessere. Ovvero: stile di vita, enogastronomia, biologico, sostenibilità, felicità e turismo“. Intervengono: Carola Braggio, senior brand manager di Veuve Clicquot & Moët&Chandon, Federico De Cesare Viola, direttore Food & Wine, e Filippo Polidori, esperto nel campo del food. Seguirà la prima delle tre serate di “Urbino food fusion“, evento promosso da Cna Pesaro Urbino in collaborazione con bar e ristoranti, che proporranno menù in cui si abbineranno prodotti locali e piatti internazionali. Infine, restano sempre visitabili le tre mostre allestite nei locali del Collegio Raffaello.