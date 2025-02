Quattro pagine di parole d’amore

E’ il giorno di San Valentino e, come ogni anno, il Carlino pubblica i vostri messaggi d’amore. Eccone una carrellata in quattro pagine.

• Per Giampaolo: "Incontrarti è stato il regalo più grande che la Vita potesse donarmi, cammineremo sempre insieme fianco a fianco. Lo so, sono quiete e tempesta ma ti amo con tutto il mio cuore e lo farò per sempre. Tua Veronica"

• "Quanto ti amo non è umano! Noi papi ti ringraziamo di tutto e ti amiamo all’infinito ed oltre". Alex, Lucas, Ale

• Per Andrea M. "Ogni giorno con te, il mio mondo brilla un po’ di più. La tua saccottina Manuela".

• "Sono passati 34 anni da quel fatitico sì, ma l’amore per te non finirà mai. Antonio e Fiorella"

• Dedicato a Cristina Benvenuti da parte di Lucio Pompili: "Siamo insieme da 40 anni ma l’amore continua a riservarci delle sorprese bellissime, perché lei è davvero una donna speciale! Per San Valentino l’amore continui a regalarci splendidi momenti!"

• "Al mio amore più grande, Antonio, perché nonostante la lontananza, riesci sempre a essere la mia roccia e il mio punto di forza. Ti amo immensamente, per sempre tua, Antonella L".

• "Giorno dopo giorno inizio a capire cosa mi riserva il futuro, e sicuramente farò in modo di viverlo con te, al mio fianco. GG"

• "Al mio Tesoro voglio dire che a vita rimarrà indelebile in me quel tuo modo per farmi capire... che forse ti piacevo, il tuo bacio stampato in bocca attaccata al muro all’uscita dal bagno quella sera dopo gli Auguri di Buon Anno. Ti Amo Tesoro, spero hai capito chi sono"

• "San Valentino insieme a te e ancora avere voglia di festeggiare. Grazie di esistere. Andrea ti amo tanto e non cambiare mai tua Sonja"

• "55 anni sono passati dal nostro primo incontro allo stadio Montefeltro di Urbino, ma il mio amore per te “est semper cotidie magis”. Con immutato affetto, Orfeo".

• "Alla persona che è la mia vita tanti auguri per San Valentino a Francesco da anonima".

• "Caro Ziom, nonostante siano ormai passati diversi anni, sei ancora nel mio cuore. I".