Quattro progetti per l’ex Osca "E uno di questi è bellissimo"

"Ci rivediamo tra un mese, per parlare del piano per l’area ex Osca". Con questa promessa, il sindaco Maurizio Gambini ha lasciato i cittadini di Canavaccio, venerdì, al termine dell’incontro in cui ha presentato i progetti per il borgo e anche alcuni che riguarderanno l’intero territorio comunale, oltre a recepire osservazioni e richieste dei residenti.

Sede del confronto è stata la nuova sala civica del paese, inaugurata per l’occasione e intitolata a Don Bramante Ligi, che è stata realizzata in spazi concessi dalla Curia e ospiterà pure il Circolo Acli. Argomento principe è stata la riqualificazione dell’ex Osca, che confina con la sala: "Dal concorso di idee sono per ora arrivati quattro progetti, che saranno pronti da esporre tra circa un mese. Al momento possono vederli solo i tecnici, che li stanno valutando, ma l’architetto Mara Mandolini mi ha assicurato che ce n’è uno bellissimo. Finita questa fase, prima di procedere ve li presenteremo, perché vogliamo che sia un processo condiviso. Abbiamo poi in programma di rifare la strada della Brombolona e dei Molinelli, oltre a compiere piccoli lavori nel borgo, ma soprattutto di realizzare il camminamento che andrà da qui alle tre case incompiute acquistate all’entrata del paese. Di esse, quella centrale andrà abbattuta, in quanto abusiva e senza regolarità tecnica, mentre dalle altre ricaveremo 12 appartamenti: ci sarà un bando per assegnarli alle famiglie con un concorso in base al reddito, così da favorire l’inclusione di nuovi cittadini. Infine, se veramente arrivassero i 10 milioni del Progetto Pinqua, potremmo creare appartamenti anche nell’area qua attorno, che vogliamo rendere un polo sportivo, di ricreazione e abitativo".

Sollecitati su alcuni argomenti, il sindaco e gli assessori hanno parlato anche dei campi estivi, che dovrebbero partire quest’estate, e della possibilità di avere a Canavaccio tutte le scuole, dall’infanzia alla primaria, così come del cimitero, in cui si stanno valutando interventi di ampliamento e riqualificazione. Infine, Gambini si è soffermato sulla sala civica: "Questo luogo andrà gestito adeguatamente, con l’Acli e la Pro Loco, e ne completeremo la riqualificazione anche al primo piano. A Canavaccio vorrei pure avere uno spazio da adibire a ufficio del Comune, in cui gli amministratori, di oggi e domani, possano andare incontro al cittadino. È un progetto che abbiamo per tutti i luoghi del territorio, perché Urbino è una città diffusa". Nicola Petrica