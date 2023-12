Quattro riflessioni per i futuri candidati sindaco: "A Urbino serve un patto per la civiltà"

Caro Carlino,

Urbino rivendica il riconoscimento dello status di capoluogo. Una richiesta che suscita interesse e curiosità, ma anche numerosi e plurimi interrogativi. Con quale motivazione storica, con quale fondamento giuridico, con quali possibilità di successo, per fare cosa? Ho già, qualche tempo fa, evocato il tema in una "lettera aperta" agli urbinati. Posso, quindi, oggi cominciare ad approfondire l’essenziale di questa diatriba.

Primo pensiero. Per un risalente immaginario se Pesaro è capoluogo legale, Urbino è capoluogo morale. Così è scritto nero su bianco, ancora sul finire del diciannovesimo secolo, in polverosi ma inequivocabili atti ufficiali (Atti parlamentari - Volume 9 - Pagina 7809, pag. 1879).

Secondo pensiero. Questo risalente e ancora vivo immaginario rischia di far scivolare la discussione sul piano di una pretesa campanilistica e quindi, alla fine, di una asfittica rivendicazione. Più solidi argomenti offre il terreno giuridico. Urbino – si dice – non vuol togliere niente a nessuno, non vuole essere capoluogo contro qualcun altro. Urbino è già co-capoluogo nella legislazione (Decreto Luogotenenziale del dicembre 1860) e nella giurisprudenza costituzionale (Sentenza n. 237 del 2013): uno status visibile persino nelle targhe automobilistiche (PU, Pesaro-Urbino).

Terzo pensiero. Il terreno giuridico è ancora largamente, nel nostro caso, il terreno delle interpretazioni. Un terreno che ha bisogno per diventare fecondo, per coltivare concrete possibilità di successo, della politica. Della politica non di una parte, ma del concorde e unitario orientamento di tutte le forze politiche (di maggioranza e di opposizione) del territorio. È quella cosa che si chiama generosità. Cioè, lungimiranza, una forma superiore di intelligenza.

Quarto pensiero. Basta la politica politicienne? No, non basta. Ci vuole un quarto e cruciale ingrediente che politica politicante dei nostri giorni ha da troppo tempo riposto in cantina. Ci vuole un’idea di città, un progetto di lungo periodo. Non per un giorno (l’evento spettacolare, mediatico), non per qualche mese (Urbino capitale della cultura), ma per i prossimi decenni. Urbino capitale, Urbino a tutto campo, Centro di attrazione permanente per i suoi abitanti e per chi vi lavora, per i docenti che vi insegnano, per gli studenti che frequentano la sua Università, per le imprese manifatturiere e dei servizi che possono e devono tornare a investirvi.

È questa la giusta via contro il declino demografico, economico e civico che negli ultimi decenni ha investito il nostro territorio. Firmiamo tutti insieme questo progetto e patto di civiltà. Prima che inizi la campagna elettorale per l’elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo sindaco. Sarebbe il segnale che Urbino si candida qui ed ora a essere un modello anche per la politica regionale e nazionale. Urbino Capitale, e non solo (co)capoluogo di provincia. Sapremo essere all’altezza di questa ambizione? Tante volte nella sua plurisecolare esistenza la città lo è stata: perché non provarci di nuovo?

Antonio Cantaro

professore

di diritto Costituzionale

Università di Urbino