Quattro spazi per l’arte contemporanea tutti dislocati in via Armando Diaz a Pesaro

Oggi e domani dalle 17 alle 21 quattro spazi d’arte dislocati in via Diaz a Pesaro apriranno le porte contemporaneamente a chi vorrà visitarli. L’evento si chiama “A porte aperte“ ed è ad ingresso gratuito. In tempi di incontri online può accadere che per caso, l’affaccio sulla stessa via, unisca fisicamente quattro punti di vista sull’arte.

Giuseppe Tomasello ed Elisa Di Domenicantonio al numero 18 di Via Diaz hanno aperto Picca Arte Contemporanea, uno spazio che propone opere di artisti contemporanei, invitati a rapportarsi con le piccole dimensioni del luogo. Giuseppe ed Elisa poi al numero 36 di un antico palazzo storico, hanno stabilito la loro dimora-studio, Viadiaz36, in cui sviluppano la loro personale ricerca artistica. Alberta Iera, Mauro Santini, Erman Izzi e Luca Caimmi hanno deciso di far diventare il primo piano di via Diaz 12A lo Studio Diaz, pur vedendo l’arte con occhi differenti: Erman con l’occhio del fotografo la cui vocazione è ritrarre l’essenza delle persone; Luca con la meraviglia di un segno colmo di suggestioni, per l’infanzia ma non solo; Mauro, con la sua regìa poetica; Alberta con un disegno che traduce uno sguardo disincantato sul presente. Sono suoi i disegni e la grafica dell’evento, che saranno in mostra a Studio Diaz.

Michele Cotelli invece, al numero 28 di via Spada, proprio all’angolo con via Diaz, ha deciso che lo spazio lasciato inoccupato da un supermercato potesse diventare il suo studio oltre che spazio di espressione artistica per giovani talenti, Spazio Torrso.

b. t.