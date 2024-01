Quattro telecamere in arrivo, Gulliver: "Non sputate sul parco, è un fiore all’occhiello"

Quattro telecamere infilate nel parco per contrastare lo spaccio. Il "grande fratello" allargherà la sua lente nelle zone ripulite dalla vegetazione giovane e dagli arbusti, oggetto in questi giorni di polemiche tra una parte degli ambientalisti e l’amministrazione comunale. La quale tira dritto nel suo intento di garantire la pulizia del parco e il suo controllo, nell’intento di agevolare il lavoro delle forze dell’ordine nella caccia ai pusher, mentre una parte delle associazioni ambientaliste stanno preparando un report per evidenziare invece i danni e la necessità di invertire la rotta. Un fronte diviso in due. A favore dell’assessore Belloni si schiera Andrea Boccanera, presidente di "Gulliver", che invita a "non fare del Miralfiore un campo di confronto politico. Da quasi due mesi con la nostra comunità di famiglie viviamo il parco, con l’apertura del nostro bar trattoria sociale, punto sociale e comunitario dell’intera città. Lo viviamo quotidianamente in molti dalla mattina alla sera, e il parco è molto frequentato da anziani e famiglie con i passeggini. Tutti con anima sorridente e fare tranquillo. Nel parco non si vedono personaggi brutti o movimenti strani. Sicuramente ce ne saranno, ma saranno ai lati o nelle prossimità e non nel parco. Le forze dell’ordine sono sempre presenti, tra vigili urbani, polizia, finanza e carabinieri. Fanno giri di pattuglia e si fermano un po per respirare con tutti noi. Oneste persone che fanno il loro lavoro seriamente".

Nel parco, afferma Boccanera, "non ci sono Attila. Enzo Belloni che passerà in bici tra le vie del parco 50 volte al giorno in bici. Si ferma da noi per un saluto, si ferma a parlare con chiunque incontra per chiedere come va o consigli. Ringrazia le forze dell’ordine che fanno il loro dovere. Incoraggia chi nel parco lavora per la manutenzione o semplici pulizie. I nostri ragazzi speciali ormai lo chiamano “zio” per quante volte lo vedono durante il giorno. In questi mesi Belloni ha fatto un ottimo lavoro mettendoci la faccia e sporcandosi le mani nel lavorare, e soprattutto essendo sempre presente ogni giorno".

Quindi un messaggio agli ambientalisti critici: "Li rispettiamo, sono tutti nostri conoscenti o amici veri. Abbiamo loro offerto la sede di Utopia nel parco come loro sede per le riunioni. Il parco è una bellezza, è stato riqualificato e l’amministrazione Ricci ha messo ingenti risorse per la sua rinascita. Ora la nostra struttura Utopia (anche noi investiamo molto di capitale umano), avrà a breve un altro spazio casa nel parco. Stanno riqualificando la vicina stazione e nuovi percorsi bicipolitani. Il parco miralfiore è una bellezza di prima pagina di Pesaro capitale della cultura. Se continuiamo a sputare sul parco offendiamo la nostra città e la nostra comunità".