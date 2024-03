Quattro vie per gli urbinati del Novecento

Sono state approvate nella Giunta comunale di ieri pomeriggio a Urbino le intitolazioni di quattro aree del territorio cittadino ad altrettanti personaggi illustri. Ovvero Il dottor Guidi, l’avvocato Borgogelli Virgili e gli sportivi Catani e Piergiovanni. Queste erano state discusse nell’ultima Commissione lavori pubblici e urbanistica di giovedì 7 maggio.

Nella stessa seduta si è dediso di risistemare le strade vicinali d’uso pubblico di Ca’ Biagio e di Ca’ Cardellino. Entrambe rientrano nella rete viaria secondaria del territorio cittadino ma sarebbero ampiamente utilizzate. "Via Ca’ Biagio collega la zona di Rancitella con quella di Sbragia, mentre via Ca’ Cardellino collega Mazzaferro con San Cipriano e conduce verso il percorso pedonale di Fosso del Tasso in località Crocicchia-Sogesta – spiega il sindaco Maurizio Gambini –. Sono vie secondarie ma di collegamento strategico tra strade pubbliche, hanno un’importante valenza paesaggistica, per questo saranno utili a far rivivere il territorio da cittadini, turisti e sportivi, offrendo percorsi attrattivi da un punto di vista naturalistico".

A presiedere la Commissione è il consigliere Lino Mechelli che spiega la proposta intitolazione. "Come Amministrazione comunale ci siamo fatti interpreti del sentimento di riconoscenza della comunità urbinate verso il medico pediatra Antenore Guidi, scomparso nel 2010. Lui con estrema professionalità, umanità e attenzione generazioni di urbinati e tutti, oggi, lo ricordano con grande stima e affetto. Per questo il sindaco ha proposto di intitolare alla sua memoria l’area dedicata alla sosta all’ingresso del pronto soccorso, un luogo di grande visibilità, con l’obiettivo di evidenziare i decenni di servizio prestato all’interno dell’ospedale, dove Guidi è stato primario di pediatria, reparto che lui stesso ha contribuito a fondare". Sono altre tre le aree che saranno intonate a cittadini illustri, come spiega Gambini: "Abbiamo raccolto le richieste di cittadini e associazioni, per cui abbiamo proposto di intitolare alcuni spazi pubblici alla memoria di altri tre cittadini emeriti, che si sono contraddistinti in ambito sociale e sportivo. Il primo è Morris Catani, scomparso prematuramente, indimenticato capitano della squadra di calcio di Pieve di Cagna; Filodelfo Piergiovanni, primo urbinate campione italiano di motociclismo; Ercole Borgogelli Virgili, avvocato e professore, che ha contribuito a salvare alcune famiglie urbinati dalla persecuzione nazi fascista".

"Ringrazio i componenti della Commissione che in questi anni hanno partecipato attivamente ai lavori con spirito di collaborazione" ha aggiunto, a margine, il consigliere Mechelli.

fra. pier.