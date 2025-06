Quattro zampe al mare. Torna "Abbaia Flaminia"

Anche quest’estate a Pesaro il mare è a misura di zampa. Dal primo weekend di luglio riapre "Abbaia Flaminia", la spiaggia riservata ai cani e ai loro padroni, nel tratto di arenile libero di Baia Flaminia tra il fiume Foglia e la concessione dei Vigili del Fuoco. Il servizio, gestito da Animalido di Giovanni Dallago, sarà attivo da sabato 5 luglio fino al 7 settembre, tutti i giorni dalle 9 alle 20. L’ingresso è libero e gratuito, con lettini, ombrelloni, ciotoline, doccia ed educatori cinofili a disposizione degli utenti. E’ previsto anche un kit di benvenuto.

"È uno dei servizi estivi più amati e a cui tiene l’Amministrazione comunale perché consente di far vivere, a tutti, il nostro mare e la nostra spiaggia, insieme agli amici a 4 zampe", così il sindaco Andrea Biancani e l’assessore al patrimonio e alla tutela della costa Riccardo Pozzi, presentano il ritorno, da sabato 5 luglio, di "Abbaia Flaminia".

Sindaco e assessore precisano che "si è concluso il bando, aggiudicato ad Animalido di Giovanni Dallago, che sarà operativo dal primo weekend di luglio (da sabato 5) fino al 6 e 7 settembre. Un periodo durante il quale anche i turisti che ci raggiungeranno potranno usufruire di un servizio che qualifica l’accoglienza della città ed evita ai proprietari di separarsi da "fido" durante il periodo delle ferie".

"Siamo davvero felici di tornare ad abbracciare i nostri amici pelosi con la sabbia sotto ai piedi e alle zampe – dice Dallago -. Cercheremo di accoglierli al meglio con il kit di benvenuto proposto grazie a Farmina Pet Food Italia e con le ciotoline che metteremo a disposizione grazie a Fidomania. L’invito che facciamo è quello di raggiungerci e, in generale, di non separarsi dai propri compagni speciali". Info: cell 353.4714150 e Facebook Abbaia Flaminia.

Anche la polizia di Stato è in prima linea nella tutela, anche d’estate, degli amici a quattro zampe e ha promosso un nuovo spot per sensibilizzare la cittadinanza a non abbandonare il proprio cane in vista delle ferie. "Hai già programmato le tue vacanze – si legge nella comunicazione diffusa anche via social -? E al tuo amico a 4 zampe ci hai pensato? Non ci sono scuse, abbandonare un animale non è solo un atto crudele ma è soprattutto un reato punito dal codice penale. Sanzioni severe e sospensione della patente anche con il nuovo codice della strada, perché un animale abbandonato e disorientato in mezzo alla strada rappresenta un serio pericolo non solo per sé stesso, ma anche per automobilisti e pedoni".