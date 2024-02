Quegli 8.800 della Vitrifrigo Arena. Vuelle, basterebbe poco per accenderli

Che non fosse una stagione semplice per il basket pesarese lo si era intuito fin dalle primissime giornate, con la Vuelle ad arrancare in fondo alla classifica alla ricerca della salvezza, e poi verso dicembre la formazione under 19 fuori dalle Final Eight della Next Gen. Nelle quattro edizioni passate i ragazzi, allenati sempre da Giovanni Luminati come head coach, avevano raggiunto almeno i quarti di finale (sconfitti da Trento nel 2019-20), con due semifinali e la vittoria dello scorso anno a Napoli nella finale contro Treviso. Quest’anno invece, nonostante l’ottimo cammino in campionato con la qualificazione già ottenuta per le finali nazionali, la Carpegna Prosciutto Papalini è stata eliminata ai gironi a causa dello scontro diretto a sfavore contro la Gevi Napoli, nonostante gli stessi punti in classifica. Mancando quindi un’occasione per tifare i colori della Vuelle e vedere il nome della società tra i piani alti di una competizione in queste tre settimane di pausa dal campionato, come accadeva gli scorsi anni, a scaldare i cuori degli amanti della pallacanestro è stata senza dubbio la nazionale di scena alla Vitrifrigo Arena. Nazionale che ha riempito tutta l’astronave, ricreando un clima di tifo e gioia di andare al palazzetto, 8.800 i presenti, ma che inevitabilmente ha evidenziato ancora di più l’amarezza per ciò che questa piazza potrebbe dare ma che per mancanza di risorse economiche non ha mai espresso a pieno.

Sui gruppi social dei tifosi del club di via Bertozzini, sono numerosi i post che evidenziano questo stato d’animo di fronte alle foto dell’arena stracolma di pubblico: "Anche i muri della VitriFrigo Arena sanno che potenziale può avere la nostra Vuelle in termini di pubblico, ma solo il pensiero che ogni anno si parta con la solita sintonia ‘la salvezza il nostro obiettivo, non ci sono soldi’ e sperare nelle disgrazie altrui (Brindisi e Treviso) mi rattrista molto" scrive un tifoso da Montelabbate, che poi aggiunge: "Ho lavorato tantissimi anni in Veneto e ogni volta che sentivano la mia città la associavano alla Vuelle. Basta veramente poco per far sì che la nostra stupenda Arena sia colma di tifosi biancorossi come lo è stato giovedì per la Nazionale". Il pubblico pesarese ha infatti sempre risposto presente ad eventi di questo genere: basti pensare al sold out dell’anno scorso per Italia-Spagna, periodo nel quale la formazione allenata da Jasmin Repesa viaggiava su un record di 3-3, in linea con la zona playoff mica con lo scudetto, ma l’entusiasmo della città era alle stelle, c’era speranza e fiducia per il futuro. La società biancorossa ha tra le mani un potenziale come pochissimi in Italia, che in questi anni non è mai riuscita a sfruttare al meglio, se non per rarissimi sprazzi di periodo. E ora c’è il rischio che sia troppo tardi.

Leonardo Selvatici