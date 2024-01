Quegli anni con Gigi Riva: "Fu lui a volermi nel Cagliari. Era un esempio per tutti"

"Io Gigi Riva lo conoscevo benissimo, sono stato due anni e mezzo a Cagliari, mi ha voluto lui". A raccontarlo con commozione è Roberto Canestrari, nato a Piagge il 26 aprile del 1953, residente a Fano ed ex calciatore nel ruolo di difensore centrale del Cagliari, squadra con la quale debuttò nella massima categoria il 7 ottobre 1979. "Giocavo nel Modena e affrontavamo il Cagliari, era la stagione sportiva 77-78, serie B – continua Canestrari – a vedere la partita c’era Gigi Riva che rivestiva il ruolo di direttore sportivo dei sardi, marcai Pietro Paolo Virdis e feci la mia bella figura. Da quel giorno Riva cominciò a farmi la corte e a fine campionato mi volle con sé a Cagliari, come calciatore aveva smesso da poco a causa dell’infortunio e aveva intrapreso il ruolo di responsabile dell’area tecnica ma continuava ad allenarsi con noi, a vivere la vita dello spogliatoio e durante le partitelle si impegnava sempre, come aveva fatto nella sua lunga e gloriosa carriera da calciatore. Era d’esempio per tutti. Il primo anno giocai 33 partite e segnai 3 gol, grazie anche ai suoi consigli vincemmo il campionato di serie B e salimmo nella massima serie. Tanti gli aneddoti e i ricordi: quando con il pullman si andava a giocare in trasferta, Gigi Riva si sedeva a fianco dell’autista e se veniva riconosciuto, quasi sempre, la gente bloccava il pullman e lui era costretto a scendere e firmare gli autografi, cosa che succedeva anche negli aeroporti: era amato da tutti. Era po’ schivo, taciturno ma si faceva capire molto bene. Bastava un suo sguardo per intendersi, aveva una personalità incredibile. Nell’ambiente si diceva che quando il Cagliari giocava nel suo stadio, l’allora Amsicora, in tribuna, nascosto tra le migliaia di persone, c’era Graziano Mesina il famoso esponente del banditismo sardo del dopoguerra, allora era un latitante: rischiava la galera pur di assistere alle gesta del campione. Ho un grandissimo ricordo di Riva – conclude Canestrari – lo vidi contrariato e dispiaciuto quando a novembre del terzo anno che ero a Cagliari la società decise di vedermi al Bari di Antonio Matarrese per una cifra considerevole all’epoca. Sono addolorato per la scomparsa di Gigi, sarà sempre nel mio cuore".

Un altro che ebbe a che fare da vicino con Gigi Riva, in questo caso di Pesaro, è Gabriele Ceccolini, nato il 22 settembre del 1946, attaccante nel Cagliari in serie A (stagione 68-69), con cui ha giocato anche due partite nella Mitropa Cup, contro la Dinano Mosca e Lo Spartak di Mosca e spesso tredicesimo in campionato senza però mai esordire, anche perché il titolare era proprio lui, il bomber per Eccellenza: Gigi Riva. "Il ricordo più vivo – dice Ceccolini – fu quando eravamo in preparazione pre campionato ad Asiago, Riva tornava dalla Nazionale dopo aver vinto a Roma il campionato europeo, noi lo festeggiammo alla grande. L’ho rincontrato poi a Coverciano nel 1989 quando era il team manager della Nazionale e io rappresentavo l’Associazione allenatori di Pesaro. Come sempre fu cordialissimo, nell’occasione doveva ricevere un nostro riconoscimento che però volle ritirare sul campo e non nell’aula magna di Coverciano, dimostrando cosi sempre la sua umiltà e riconoscenza verso il calcio giocato, ci mancherà!".