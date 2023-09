Quegli anni indimenticabili. San Carlo, don Guido c’è

Una generazione di fenomeni ex campeggiatori della parrocchia di San Carlo (9.500 anime di estrazione proletaria) si è riunita prima in chiesa e poi nel campo della Falco, orchestrata dall’alto da don Guido Vincenzi, che a oltre due anni dalla sua scomparsa continua a ispirare goliardia, partecipazione, riflessione tra una risata e un richiamo evangelico schietto: "La fede senza le opere è morta". Così i 110 presenti se lo sono ridetti, ripassando le immagini dal 1964 e fino a tutti gli 80, con foto inedite, scritti e aneddoti narrati da Maurizio Garattoni. Cos’è stata la donguidiana San Carlo? La prima campana appesa a un pero nel deserto di Pantano, il parroco che giocava a calcio con le bande di via Poma, (bronx del quartiere, se oggi c’è la via della seta una volta c’era la via della droga), la chiesa nel capannone con le campane forgiate dagli operai comunisti, il circolo che ha riaperto, il cinema (ora Solaris), il coro San Carlo, la scuola sotto la chiesa e molto altro ispirato da don Guido. Sono tornati per l’occasione due suoi collaboratori: don Giovanni Paolini, che fu al suo fianco i primi anni, e don Marco Farina, che ce ne rimase 29, incoronato clerico "Che Guevara", ovvero parroco virtuale. E se il "Che" aveva Aleida con sé, "la Farinon", come don Guido chiamava don Marco, ha la sua assistente Alina: al fianco di ogni grande uomo, c’è sempre una grande donna, e così San Carlo, tra il serio e il faceto, e con la benedizione di don José, continua a fare la (sua) storia.

d.e.