Quei ’Bravi ragazzi’ alle prese col laboratorio teatrale

Dopo il doppio sold out e i grandi applausi delle prime due rappresentazioni, messe in scena il 14 e il 18 maggio al Tiberini di San Lorenzo, i giovani del laboratorio teatrale del liceo scientifico ‘Torelli’ di Pergola saliranno domani e venerdì (sempre alle 21) sul palco del Teatro Angel dal Foco della Città dei Bronzi con il loro ‘Bravi Ragazzi’. Un lavoro scritto e diretto da Elena Tonelli, con il coordinamento di Maria Pia Fratini e l’aiuto regia di Francesca Pataricchia. Le serate sono organizzate con la collaborazione e il patrocinio dell’amministrazione comunale e con la collaborazione dell’associazione ‘Anicò – Fabbrica Torelli’. In scena 24 ragazzi delle classi del liceo più 15 bambini della scuola primaria coinvolti dall’associazione ‘Anicò’. Va detto che la rappresentazione è finanziata con fondi Pnrr per la sua funzione di inclusione sociale e di contrarietà alla dispersione scolastica. "La pace è un valore che va conquistato, ogni giorno – si legge nella presentazione - . Questa è la lezione che ci regala il commediografo greco Aristofane, nel 421 a.C., una verità che attraversa i secoli e che non perde mai la sua forza. La pace non è mai scontata, non lo era ieri e non lo è oggi. Dalla ‘Pace’ di Aristofane prendono vita i personaggi di ‘Bravi Ragazzi’, che nascono nel lontano 421 a.C. e arrivano, attraverso l’immaginazione, al 1980, all’Italia del boom economico. E’ estate e la stazione di Bologna è piena di gente. Alle 10:25 una bomba esplode travolgendo turisti e viaggiatori. Da un lato il terrore, dall’altro l’immaginazione di essere altrove...".

Sandro Franceschetti