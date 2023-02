Quei “Dialoghi tra e con le parole“ diventano performance

’Dialoghi tra e con le parole’ è l’ultimo volume firmato da Alessandro Nani Marcucci Pinoli. L’opera, edita da Laterza, è già un successo e le è stata dedicata nei giorni scorsi una serata nella sala degli Specchi dell’Hotel Alexander. Una serata culturale a tutto tondo, con performance e partecipazione del cuore della nostra città. La presentazione del volume di Nani è stata affidata ad Amneris Ulderigi, le animazioni danzate ad Elettra Luchetti, le figurazioni di scena a Claudia Chiappetti e il montaggio video a Stefano Galassi.

Una serata, dunque, di lettere ma anche di musica, per assaporare tutti i sensi della sensibilità (e non è un gioco di parole) e della cultura che Nani continua a promuovere per la città. Una performance, quella vista nella Sala degli Specchi, del tutto originale e dedicata all’opera di Marcucci Pinoli, a tratti accompagnata dalle musiche dei Beatles. Quasi un’installazione artistica e trasposizione di stati d’animo e grande sensibilità. Una serata che quindi ha visto diventare la sala teatro e allo stesso tempo tempio di lettura. Alla serata è stato presente anche lo stesso editore Laterza.