Quei ’Percorsi’ nel nome delle donne Festival a suon di concerti e mostre

Mostre, concerti, spettacoli teatrali e dialoghi sul mondo femminile. Tutto questo sarà la quinta edizione del Festival Percorsi che si snoda attraverso undici fitti appuntamenti tra Pesaro, Urbino e Fano da mercoledì 3 a sabato 6 maggio.

Udi, Percorso Donna e Casa delle Donne si riuniscono, ancora una volta, per portare al centro del dialogo pubblico le difficoltà della vita quotidiana femminile, in tutte le sue sfaccettature. "Un Festival magico che quest’anno ci farà andare sulla luna – ha spiegato Laura Martufi, presidente di Percorsi -. Non a caso è stato scelto questo simbolo per l’edizione 2023: sferica, che anche nel suo lato più oscuro detiene un immenso potere".

La kermesse in programma è dedicata al tema: "Esplora il passato, vivi il presente ed immagina il futuro attraverso la vita delle donne". Si parte mercoledì 3 maggio alle 20 al Teatro Sperimentale con un brindisi di benvenuto e uno spettacolo teatrale dal titolo: "Tutto quello che volevo", a cura di Cinzia Spanò. Giovedì 4 maggio alle 18 ci si sposta ad Urbino, nella Sala del Maniscalco, per un incontro con l’illustratrice Vanna Vinci in dialogo con Silvana Sola. Venerdì 5 maggio si torna a Pesaro, ai Musei Civici, con l’inaugurazione della mostra "Violenza assistita" visitabile fino al 28 maggio. Si concluderà la giornata con due iniziative: alle 18.30 al Teatro Caserma 28° Reggimento Pavia a Pesaro per "Donne sulla Luna, senza giri di boa", un dialogo sulle dichiarazioni che la nota stilista Elisabetta Franchi fece nel maggio del 2022, individuando le caratteristiche che l’avrebbero spinta ad assumere una donna nella sua azienda. Solo se già sposata, con figli, divorziata e over 40. L’ultimo appuntamento della giornata sarà alle 21.30, in via Tebaldi, per un concerto di chitarra acustica di Alberto Lombardi.

Per sabato 6 maggio, ultima giornata di Festival, sono previsti ben 4 appuntamenti. A Fano dalle 10 con un dialogo aperto sulla genitorialità mentre alle 15, ai Musei Civici, si parlerà della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. Alle 18 nella Chiesa dell’Annunziata il dialogo sarà incentrato sui disturbi dell’alimentazione. A concludere una cena al circolo Mengaroni di Pesaro. "Un ricco palinsesto di incontri, eventi, due mostre e momenti musicali che vedrà la partecipazione di ospiti di caratura che arrivano anche da oltre il confine nazionale", ha spiegato Elisabetta Furlani, direttrice artistica del Festival.

Tutti gli eventi elencati sono gratuiti e sarà possibile sostenere il Festival al banchetto gadget.

Giorgia Monticelli