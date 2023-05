"Quei sacchi di rifiuti fanno altro sporco"

Non la definisce una polemica ma "un problema che va sollevato e risolto" Silvana Tamburini, residente a Pantano, che alza il dito sulla situazione della raccolta indifferenziata porta a porta: "Ogni sera lasciamo fuori casa i sacchetti dei rifiuti che portano sporcizia. Sulla strada ci passano le macchine che spesso e volentieri se li portano dietro rompendoli. Ho sollecitato più volte Mms, volevo dei piccoli bidoni per la raccolta indifferenziata oppure, in via Pantano, dei cassonetti comuni che sarei disposta anche a mettere nel mio giardino, ma a nulla è servito. Se continuiamo così anziché Capitale della cultura, diventeremo Capitale della mondezza". Una situazione nuova per il presidente del Quartiere 12 Ezio Bracco, che dice di non aver mai ricevuto segnalazioni a riguardo da altri residenti ma "anzi, sono tutti molto soddisfatti. Ho avuto modo di parlare con la signora ma quello che richiede non è possibile da attuare nel quartiere dove è attiva una raccolta di rifiuti completamente diversa, che ha la maggioranza dei consensi dei residenti e funziona. Però stiamo approfondendo – continua Bracco - la situazione al distributore dei sacchetti di San Decenzio che, attualmente, ne rilascia solo due per volta. Per il resto, è la prima volta che sento qualcuno lamentarsi della raccolta rifiuti nel quartiere".

g.m