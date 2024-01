Quei silenzi carichi di dolore e gli orrori custoditi nel cuore: "Non volevano ricordare"

Silvio Alessandrini, di Serra Sant’Abbondio, aveva 22 anni e combatteva in fanteria sul fronte greco-albanese. Il 9 settembre 1943 venne fatto prigioniero dalla Forza Armata Tedesca e deportato in Germania. A ricordarlo, i figli Maurizio e Silvano: "Nostro padre venne condotto nello Stammlager 9/A fino al 1943 e poi trasferito nello Stammlager 9/B fino al ’45 – raccontano –. Tornato dalla guerra, era un po’ cambiato, sicuramente era più silenzioso. Ci raccontava le storie, ma si notava sempre un po’ di amarezza. Questo è sicuramente un riconoscimento che avrebbe voluto vedere. Lo metteremo in bella vista a casa".

Assieme ad Alessandrini, l’onorificenza è andata anche a Settimio Guidi, pesarese, che all’età di 20 anni era artigliere in Jugoslavia. Con l’armistizio dell’8 settembre 1943, il 10 dello stesso mese venne catturato e deportato in Germania, a lavorare nello Stammlager 9/C: "Ci sono voluti circa due anni per potergli dare giustizia – dicono Giuseppe e Francesca, figlio e nipote di Settimio –. Abbiamo contattato l’Archivio Storico di Stato, dicendo che era un "imi", ossia un internato militare italiano, perché una volta tornato, oltre alle storie, avevamo pochi documenti a disposizione. Sarebbe stato bello se fosse stato qui a ritirarla personalmente, ma purtroppo – hanno concluso con amarezza Giuseppe e Francesca – non è così".

Anche per Luigi Quarti, di origine bergamasca, la prigionia non è stata semplice. All’età di 20 anni, arruolato nell’artiglieria alpina, venne fatto prigioniero il giorno stesso dell’armistizio e deportato nello Stammlager X/A, in Germania: "Mio padre è tornato a casa nell’agosto del 1945 – spiega la figlia Maria Angela –, ma una volta tornato non ha mai voluto raccontarmi quello che ha vissuto all’interno del campo di lavoro. Ha sempre voluto mantenere il silenzio su quei fatti e sugli orrori ai quali ha assistito. Questo riconoscimento – conclude commossa Maria Angela – sarà per noi un cimelio da custodire per sempre gelosamente".

Infine, ma non per importanza, la medaglia d’onore è andata anche a Michele Gallizioli, che a 20 anni è stato catturato dalle Forze Armate tedesche e deportato in Germania, nello Stammlager X/A, dove ha fornito manodopera nell’industria agroalimentare tedesca fino al 1945. A ritirare l’onorificenza il figlio Stefano.

