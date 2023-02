"Quel che non si trova si prepara in laboratorio"

"Lo sai che la Tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000?". Così inizia una delle canzoni più famose di Calcutta, dal titolo “Paracetamolo“. Ma anche questa importante molecola farmaceutica è tra quelle che scarseggiano? A livello nazionale, ma non solo, ci sono farmaci mancanti o non disponibili tra quelli ritirati o di prossimo ritiro, ma anche di quelli per cui manca il principio attivo per confezionarli.

L’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, tiene monitorata costantemente la situazione garantendo così soluzioni attive per le cure; si stima però che siano 3282 i farmaci carenti secondo l’ultimo report aggiornato al 31 gennaio e scaricabile sul sito dell’Agenzia.

Ma qual è la situazione in Urbino? Ne abbiamo parlato con Mariangela Casoli farmacista della Farmacia Ricciarelli che ha in forze un antico laboratorio di galenica, ovvero di preparazione farmaci. Inoltre Casoli è segretario presso l’Ordine dei farmacisti della provincia di Pesaro e Urbino: "La situazione è sicuramente critica, ma tutti noi farmacisti ci impegnano quotidianamente per fornire risposte concrete e soluzioni ai cittadini".

Alcuni medicamenti sono carenti e altri indisponibili. Cosa significa?

"Carenti vuol dire che la ditta produttrice ha comunicato la sua impossibilità a produrli momentaneamente. Quelli indisponibili sono invece quelli per cui non c’è sufficiente produzione e di conseguenza non avviene la distribuzione ai grossisti che poi consegnano le medicine due volte al giorno in farmacia".

Quindi se uno avesse bisogno di un farmaco che lei non ha in magazzino, cosa succede?

"Dobbiamo consultare la lista Aifa per verificare se è carente, se è così controlliamo che ne esista uno equivalente. Se è indisponibile possiamo fare l’ordine alla ditta farmaceutica che per legge ce lo devo fornire, se questo non avviene la farmacia deve segnalarla all’Aifa. Contattare direttamente la ditta può richiedere però diversi giorni, dall’ordine alla consegna. Non si rimane sprovvisti perché gli equivalenti ci sono e molte farmacie sono in rete e collegate tra loro quindi ci si reca in un’altra che ce l’ha disponibile".

Lo si può anche preparare in laboratorio?

"In molti casi sì, se il farmaco è in una forma farmaceutica tra quelle allestibili come galenici e se si riesce a reperire il principio attivo, acquistandolo da aziende certificate, però non tutti sono disponibili. Ad esempio eravamo pronti a produrre gli sciroppi pediatrici a base di ibuprofene o di paracetamolo che scarseggiano dalla scorsa estate. In ultima battuta, se tutte queste strade non danno una soluzione, si indirizza il cittadino al medico. Non creiamo allarmismo perché una soluzione si trova".

Da inizio pandemia abbiamo visto la mancanza di vari prodotti, dal gel disinfettante mani ai tamponi rapidi. Ma come è possibile la carenza di farmaci usati da decenni, il paracetamolo ad esempio, per un lasso di tempo così lungo?

"Bella domanda. Viviamo in un frullatore dal 2020 e si continua ancora oggi ad avere lunghe carenze. Però come farmacie riusciamo a tamponare bene tra scorte e il sistema di ricerca farmaci che ho spiegato, non c’è pericolo di rimanere senza cure".

Francesco Pierucci