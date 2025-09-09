"Quel drago è troppo nero per vincere"

Nonostante la giuria, presieduta dalla presidente di Urbino Servizi Daniela Capponi, più volte durante le giornate avesse ribadito l’impegno al massimo rigore forse auspicando la prima edizione senza troppe lamentele, la festa dei settant’anni non fa eccezione e anche quest’anno arrivano con la consueta puntualità le polemiche post gara. Se non c’è nulla da dire sul trofeo principale, vinto dalla Piantata, sulle altre gare è tutt’altro discorso. La questione la solleva Berto Crinelli, capocontrada del Monte: "L’anno scorso per i tridimensionali aveva vinto tra le polemiche la nera manta di Lavagine. Quest’anno vince il drago nero di Mazzaferro. Entrambi monocromatici, con voli a traino un po’ sbilenchi, insomma due premi opinabili, com’è anche giusto che sia, essendo insindacabile il giudizio dei giurati. Però rimane un’incoerenza di fondo dopo le polemiche dell’anno scorso, qualcosa non quadra: la giuria, per vari componenti identica a quella dell’anno scorso,nel 2024 aveva dato ‘la colpa’ della vittoria della manta di Lavagine a Giorgio Focarini. Che quest’anno non c’era, ma vedo che le valutazioni sono state identiche. Focarini era avanti di un anno evidentemente".

Per Crinelli, il mostro volante di Mazzaferro, tratto dal film Dragon Trainer, non spiccava in bellezza: "Per ‘bellezza in volo’, una delle categorie da votare, a mio avviso si dovrebbe intendere un aquilone dove c’è un intreccio di colori, non una cosa tetra. Però non c’è un riferimento esplicito alla cromaticità, quindi capisco che è un concetto interpretabile. Intanto io dichiaro fin d’ora che il prossimo anno farò un pipistrello, visto che va di moda il total black. Non mi copiate". Poi Crinelli tocca un tasto più delicato: "Durante il volo degli aquiloni di bellezza, i presentatori, sicuramente involontariamente, dicono spesso ‘stupendo, meraviglioso!, ha volato’ e la giuria, che spesso ha pochissimi secondi per vederlo e magari a volte si può essere distratti per un attimo, può prendere per assodato un commento degli speaker ed essere influenzata, senza rendersi conto. Bisognerebbe fare una cronaca più oggettiva e meno entusiasta. Comunque divertente il siparietto su Lupin durante le premiazioni; un plauso a Urbino Servizi per il cielo colorato in piazza e la cena organizzata benissimo. Infine, mi ha fatto piacere il ringraziamento a me e a Giacomo Zanarelli da parte di Valbona per averli aiutati nei loro aquiloni di bellezza: sono giovani, partono con poca esperienza, ci hanno chiesto consigli e spero diventino più bravi di me".

Nella giornata post gara, quando le emozioni si sedimentano e si riflette a posteriori, anche altre voci e chiacchiere passano da una chat all’altra: varie le persone che hanno fatto notare come il premio per la contrada più organizzata sia stato assegnato ad Hong Kong senza tutti i crismi, perché non ha partecipato a tutti i trofei, caratteristica importante per meritarsi il titolo di compagine che ha dato di più sul fronte organizzazione. Qualcuno, ma su questo fronte la questione è meno oggettiva, ha avuto da ridire sull’aquilone più grande, assegnato a Piansevero, che aveva una lunga coda la quale però non dovrebbe essere inclusa nelle misure della superficie da valutare. Poteva mancare la lamentela sul fatto che il cronoprogramma ha subito un ritardo nel corso del pomeriggio e che il momento degli aquiloni di bellezza sia a tratti noioso e ricco di tempi morti? Certo che no. Insomma, non c’è Festa dell’Aquilone senza polemiche, comprese quelle più scherzose come la battuta fatta dal sindaco dal palco delle Cesane: "Molto bella la giornata, complimenti a tutti ma ho fatto un’ora di fila allo stand delle bevande!".

Giovanni Volponi