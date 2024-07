Quel ‘fantasma’ di Rocca Costanza. Biancani: "Ho chiesto un incontro"

Lavori in corso anche se sono mesi che non si vede un muratore entrare dentro la Rocca. Un problema che ha ben presente il sindaco Andrea Biancani: "La prima cosa che ho fatto come mi sono seduto sulla poltrona da sindaco? Chiedere immediatamente un incontro con i responsabili regionali del Demanio per la questione di Rocca Costanza, ma non solo. Perché vorrei anche capire la situazione di tutti gli altri beni che lo Stato ha in città", dice il neo sindaco. Che aggiunge: "Ho chiesto un appuntamento ed è arrivata proprio oggi la risposta. Parlaremo della Rocca l’8 di questo mese e cioè fra una settimana. Questo anche per capire, visto che c’è dentro un cantiere, come si possono utilizzare gli spazi sia nel piazzale interno e sotto il loggiato. Sia anche dell’utilizzo dell’area del fossato".

Responsabile, in teoria del sistema museale regionale che comprende anche Rocca Costanza, Luigi Gallo, l’uomo che manda avanti il palazzo Ducale di Urbino e la pinacoteca. "Sono andato a vistarla con i responsabili del Demanio e della Soprintendenza – dice –, ma ancora non sono operativo perché mancano i decreti attuativi. Comunque abbiamo delle idee già in cantiere come la realizzazione di un museo proprio sulla storia della Rocca, negli spazi in fondo a sinistra dove ci sono anche degli affreschi. Pensiamo aun focus museale. I progetti, o meglio le idee ci sono, anche perché gli spazi sono grandi, ma per non limitare le entrate delle persone occorre una uscita di sicurezza che è nei progetti. I tempi? Questo proprio non lo so dire...".

Uno dei più attivi, anche sui social su Rocca Costanza è Pierpaolo Loffreda, docente all’accademia di Belle Arti di Urtbino. "E’ aperta da anni la Rocca di Senigallia, quella di Rimini e in giro per l’Italia sono tanti i castelli che sono fruibili – dice –. E non c’è bisogno nemmeno delle uscite di sicurezza perché per legge se si arriva fino a 100 persone, che bastano per un concerto di musica classica oppure per la proiezione di un film non ci sono problemi. Non ci si deve organizzare dentro un concerto d Vasco Rossi. Qui sono passati 35 anni da quando la Rocca è stata liberata dal carcere, e da bambini siamo diventati tutti adulti e c’è anche chi ha avuto figli. Non so se si riuscirà ad aprire e renderla visitabile per l’estate, ma sicuramente i tempi sono molto stretti pur evendo avuto 35 anni di tempo".

Giulia Marchionni di Pesaro Svolta, dell’opposizione consiliare fa (ridendo) un vaticinio... "i permessi per fare il Palio dei bracieri sicuramente riusciranno ad averlo. Per il resto che vuole che dica? Dopo anni di amicizie vantate con l’ex ministro della Cultura Dario Franceschini, l’ex sindaco Ricci non ha portato a casa nulla. Forse se avesse collaborato un po’ di più con la Regione qualche passo avanti l’avremmo fatto. Comunque so che il sottosegretario Albano che ha la delega al Demanio si sta interessando al futuro della Rocca. Vedremo...".

Per fare un paragone fuori dalle etichette politiche: sindaco Gnassi di Rimini del Pd. Rocca Malatestiana: progetto di fattibilità del museo Fellini è del 2018; il progetto definitivo è di luglio 2019; il progetto esecutivo è di ottobre del 2019. Nell’estate del 2021 ha aperto. Non sono esattamentre 35 anni.

