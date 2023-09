"Quel figlio non è mio". E giù botte alla compagna

Schiaffeggia al volto la compagna invalida con una buccia di banana e la colpisce con una stampella al braccio. Ma questo è stato solo uno dei tanti episodi di violenza a cui avrebbe costretto la donna in 5 anni di convivenza. E tutto per ossessioni che sarebbero esistite solo nella sua testa, come quella di non essere il padre della loro figlia. Ma a giugno dello scorso anno, la compagna ha deciso di mettere fine a quelle aggressioni e lo ha denunciato. Lui è un nigeriano di 25 anni, residente a Pesaro e la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per lesioni e maltrattamenti. Ma nel frattempo, l’imputato (difeso dall’avvocato Alessandra Angeletti) è stato espulso e quindi niente processo. Le violenze si sarebbero verificate nell’arco di 5 anni. La donna, e mamma del loro bambino, anche lei nigeriana, ha scoperchiato il vaso di pandora delle umiliazioni, il giorno di quell’aggressione, in cui si era armato addirittura di buccia di banana e stampella. Colpi che le hanno provocato un trauma cranico-facciale e contusioni al braccio con prognosi di 3 giorni. Ma, una volta davanti alle forze dell’ordine, la compagna ha raccontato di come lui la tormentasse convinto di non essere il padre del bambino, insistendo di voler fare il dna. La trattava come fosse la sua schiava, pretendendo fosse solo lei a occuparsi della casa e del figlio. Poi l’aggressione brutale che l’ha spinta a denunciare. Nel frattempo, l’uomo è stato espulso e ora è libero, ma nel suo paese, lontano dalla sua vittima.