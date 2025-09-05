Quel film che celebrava Frassati. La firma era del fanese Castellani

Il 7 settembre prossimo la Chiesa proclamerà santo Pier Giorgio Frassati (Torino 1901 – 1925) uno studente, terziario domenicano, che nella sua breve esistenza aiutò i più bisognosi, divenendo un esempio per tanti giovani cattolici desiderosi di mettere la loro fede ai servizio degli altri. Chissà se Papa Leone XIV avrà l’occasione, prima della santificazione, di vedere l’unico film sul giovane beato torinese girato dal regista fanese Leandro Castellani nel 1991, dal titolo "Se non avessi l’amore". Film girato con un personale coinvolgimento emotivo dello stesso Castellani proprio per la splendida figura di questo apostolo della carità.

All’epoca l’uscita del film fu un evento straordinario. Prodotto dalla Rai, il film fu presentato in anteprima giovedì 12 dicembre 1991 al Teatro dell’Opera di Roma alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga che non mancò di sottolineare l’attualità del messaggio del giovane santo: "La sua figura – disse il Capo dello Stato – può essere di grande insegnamento dal punto di vista religioso e civile". Figlio della famiglia proprietaria del quotidiano torinese "La Stampa", fin da ragazzo i pochi soldi che riceveva dai genitori Pier Giorgio Frassati li donava ai poveri e ai bisognosi che incontrava: durante la Prima guerra mondiale inviava alle famiglie dei soldati i suoi piccoli risparmi. Tanti gli ospiti che furono presenti a quella anteprima: numerosi ministri (Rognoni, Misasi, Bodrato, Russo Jervolino), onorevoli tra cui Gianni Rivera e Sergio Mattarella oggi Presidente della Repubblica, personaggi del mondo della spettacolo e della moda, come le sorelle Fontana, Lancetti, Fendi, ed i vertici della Rai, il direttore generale Gianni Pasquarelli, il direttore di RaiUno Carlo Fuscagni, mentre per la Chiesa venne il superiore generale dei salesiani don Egidio Viganò. Il film per la televisione venne poi trasmesso il 24 dicembre 1991 su RaiUno.

Sia la sceneggiatura che la regia sono di Leandro Castellani, mentre il cast comprende attori di chiara fama come Antonio Sabàto, nelle vesti di Pier Giorgio Frassati, Ottavia Piccolo, Giacomo Piperno, Delia Boccardo, Franco Interlenghi, Leopoldo Tieste e l’attore fanese Carlo Simoni. Non sarebbe male se la stessa Rai, in occasione della proclamazione a santo di Pier Giorgio Frassati, rimandasse in onda il film e ne proponesse la visione in Vaticano a Papa Leone XIV, come fece alla sua uscita nel 1991. Magari invitando lo stesso regista fanese e gli altri protagonisti di un film che parla alle nostre coscienze. Sarebbe un doveroso omaggio a Frassati e ad un maestro della tv come Castellani.

Silvano Clappis