"Quel Food truck a Fiorenzuola non serve: anzi è dannoso per residenti ed esercenti"

Sorpresa per nulla gradita, per i consiglieri comunali del centrodestra (Lega, Prima c’è Pesaro, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Gruppo Misto) l’idea di dare spazio a un Food Truck, cioè un camioncino attrezzato per vendere cibo, a Fiorenzuola di Focara. "Una scelta imposta dall’alto – dicono – che dimostra una totale assenza di strategia di promozione di un territorio ed irrispettosa delle attività ristorative presenti che offrono già una variegata offerta alimentare". I consiglieri hanno infatti appreso della notizia solamente attraverso i giornali.

"Da anni sappiamo che i problemi del paese sono la mancanza di parcheggi e la raccolta dei rifiuti nei mesi estivi che si accumulano di fianco ai contenitori a discapito della salute pubblica e del decoro – commentano Serena Boresta e Daniele Malandrino, rispettivamente coordinatore e consigliere comunale di FdI –. Ciò non di meno, la Giunta comunale ritiene opportuno aggiungere una ulteriore attività di ristorazione al centro del paesino (appunto il Food Truck), sottraendo così ulteriori posti auto e creando prevedibili disagi al flusso del traffico con prevedibili code".

"Per come è stato aperto il bando – continuano Boresta e Malandrino –, verrebbe da pensare che chi lo ha redatto non vi abbia mai messo piede, né a Fiorenzuola di Focara né sul San Bartolo perché diversamente avrebbe capito che un food truck non solo non è necessario ma è lesivo dei diritti dei residenti e degli esercenti che da sempre operano in paese". Il problema, infatti, consiste nella location dove opererà il mezzo: proprio dentro al borgo.

"Forse sarebbe stato più opportuno pensare ad una location ben più adatta lungo il percorso della strada Panoramica – concludono –, che offre diversi spiazzi privi di qualunque tipo di attività come ai piedi del tetto del mondo o nell’area del forno di Santa Marina. Un food truck al centro di un borgo storico ne compromette la storicità e la bellezza".

Alessio Zaffini